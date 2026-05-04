Los argumentos de la OMS para descartar riesgo de contagio tras la muerte por virus hanta de tres pasajeros de un crucero

Cabo Verde negó la autorización para evacuar al resto de pasajeros y tripulantes del barco, que busca un puerto donde se les permita desembarcar.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó este lunes la posibilidad de imponer restricciones de viaje, luego de que se confirmara la muerte por virus hanta de tres pasajeros de un crucero que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, en África.

La naviera propietaria del barco MV Hondius ratificó que dos de las víctimas fallecieron a bordo de la nave, mientras que la tercera ocurrió tras un desembarco. Indicó además que “dos miembros de la tripulación presentan actualmente síntomas respiratorios agudos“.

Después de que se ratificara el deceso de los tres pasajeros, desde Cabo Verde se negó la autorización para evacuar al resto de los pasajeros en ese país, por lo que la empresa estudia la posibilidad de dirigirse a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias.

“No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia” con el fin de “proteger a la población caboverdiana”, declaró la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de ese país, Maria da Luz Lima.

A bordo del MV Hondius permanecen 149 personas de 23 nacionalidades, según informó el operador turístico Oceanwide Expeditions.

Qué dice la OMS sobre el riesgo de contagio del virus hanta

Al abordar el tema, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, aseguró que, pese al temor que despertó el caso, “el riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo”.

“No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje“, manifestó, e informó que el organismo colabora con los países afectados para la atención médica, la evacuación y las investigaciones sobre los casos de virus hanta.

A continuación, Kluge recalcó que “el riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje“, concluyó.

El virus hanta, principalmente transmitido al ser humano por roedores infectados, puede provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.