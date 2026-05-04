Con Alvarado al mando y un nuevo cruce entre Squella e Irarrázaval: las claves del comité político ampliado en La Moneda

La cita fue dirigida casi en su totalidad por el ministro del Interior, luego de una semana en que se apuntó a que el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval estaba asumiendo funciones exclusivas de esa cartera.

Luego de una semana marcada por cruces internos y cuestionamientos desde los partidos de Gobierno al diseño del Ejecutivo, el oficialismo se reunió como cada lunes en La Moneda con los ministros del comité político.

Uno de los temas que acaparó la atención antes de la cita fueron los reparos que presentó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, al equipo de asesores del presidente José Antonio Kast, denominado informalmente como el Segundo Piso de La Moneda. Tras la filtración de oficios de Hacienda en los que se sugería descontinuar programas sociales, Squella llamó a al equipo que lidera Alejandro Irrarázaval -uno de los más cercanos a Kast- a “tomar las riendas” y evitar este tipo de errores comunicacionales.

Este episodio, de hecho, fue tratado este lunes casi al término del comité político ampliado, según recoge La Tercera. “¿No vamos hablar del problema en la habitación? Tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada“, habría cuestionado el líder republicano.

Pese a que Irarrázaval, molesto, intentó aclarar que él nunca se atribuyó funciones de coordinación interministerial como las que le competen al ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), Squella insistió en que éste hiciera una autocrítica y apuntó: “Quien concluya que es parte del problema tiene que dar un paso al costado”. La discusión se habría extendido por al menos 20 minutos, con la intervención de otras figuras del oficialismo.

El “empoderamiento” de Alvarado

Sobre la figura de Alvarado también recaían expectativas en esta instancia de coordinación. El domingo, en entrevista con Canal 13 el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, al ser consultado sobre la polémica entre Squella y el Segundo Piso, reafirmó que “lo que dice la ley” es que la coordinación recae en Alvarado y valoró las palabras de Squella como una forma de abrir “un debate que es necesario”.

Así, según apunta Cooperativa, Alvarado dirigió de manera casi completa la conversación en el encuentro. Alrededor de veinte minutos después de iniciada la alocución del jefe de gabinete, Irarrázaval habría entrado al salón y con posterioridad sus intervenciones fueron más escasas que en ocasiones anteriores.

Squella, de hecho, valoró el empoderamiento que se vio en Alvarado al término de la cita. “Nosotros pedíamos tener a un ministro que conoce de política, que tiene una trayectoria, y todo eso se vio reflejado en un trabajo que, sin ninguna duda, arrojó que este tema había sido tratado puertas adentro por parte de ellos. Yo veo un cambio”, dijo el senador.

El llamado de Gatica (RN) previo al comité político

La reunión también estuvo precedida por un llamado al orden de la senadora María José Gatica (RN). En alusión a los roces con el Segundo Piso, parlamentaria apuntó a que “ha habido desorden, han habido filtraciones, han tenido que desmentir las filtraciones, ha habido descoordinación ministerial”.

Por ende, adelantó que pediría que “el gobierno se ordene, tan simple como eso. Necesitamos orden, porque, por lo menos desde el lado de Chile Vamos, no hemos titubeado, no hemos hecho mayor crítica a distintos planteamientos que han manifestado o han anunciado desde el Ejecutivo, pero vemos que desde dentro de la casa sí ha habido desorden y eso nos hace mal, nos afecta. Y principalmente le afecta a nuestro presidente, José Antonio Kast”.