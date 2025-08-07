Coordinador Eléctrico Nacional no usará polémico seguro para enfrentar multas por mega apagón

Esto, en el marco del proceso sancionatorio iniciado por el SEC por el mega apagón de febrero pasado.

El Coordinador Eléctrico Nacional salió al paso de los cuestionamientos recibidos por la contratación de un seguro, el cual tendría como objetivo poder pagar las millonarias multas que busca imponer la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por el mega apagón de febrero pasado.

En una declaración pública, el organismo explicó que “el Coordinador debe proporcionar defensa legal a los miembros de su Consejo Directivo, y que responderá civilmente por los hechos en que aquellos incurran en el ejercicio de su cargo. Esto justifica que se adopten medidas preventivas adecuadas para resguardar dicha responsabilidad”.

“Para dar cumplimiento a este mandato, el Coordinador ha mantenido contratada desde su creación en el año 2017 una póliza de responsabilidad civil tipo D&O (Directors & Officers), instrumento estándar ampliamente utilizado en entidades públicas y privadas. Esta póliza tiene condiciones generales y textos estándares, los cuales están depositados en la Comisión para el Mercado Financiero y su costo representa un porcentaje equivalente al 0,02% del presupuesto anual de la institución”, argumentó.

En esta línea, el Coordinador Eléctrico Nacional descartó de plano el uso de este seguro para “el pago de eventuales multas personales”, las que llegarían a $24 millones, reiterando que “los integrantes del Consejo Directivo reafirmamos que, ante la eventual imposición de sanciones administrativas, estas serán absorbidas de manera individual por cada uno de los eventuales sancionados”.