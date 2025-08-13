Mayorista fundada por Jürgen Paulmann se va a quiebra: la historia de la división de los hermanos y el fin de Adelco

Este miércoles, la junta de acreedores de la distribuidora mayorista Adelco, propiedad de la familia Paulmann-Mast, selló su destino. Esto ocurre luego de que la empresa intentara sin éxito su reorganización judicial y se iniciara el proceso de quiebra.

Los acreedores estuvieron por rechazar el acuerdo de continuidad presentado por la compañía, que a partir de ahora inicia su camino hacia la liquidación.

El veedor del proceso, Patricio Jamarme, explicó a EL DÍNAMO que las funciones de liquidación serán asumidas por Nelson Machuca, encargado de disponer de los bienes de la empresa, compuestos principalmente por propiedades.

Según consta en el proceso, Adelco maneja cerca de $22 mil millones en 19 inmuebles repartidos por todo Chile. Sus pasivos, en tanto, se habían declarado en torno a los $33 mil millones. En tanto, cerca de 300 trabajadores se verán afectados por el cierre de la firma.

El apego a Adelco

En 1974, los hermanos Jürgen y Horst Paulmann llegaron a Santiago con Las Brisas. Era la apuesta de los alemanes por establecerse en la capital, comenzando con un local llamado PyP en calle Santa Rosa, que sería el punto de partida para su expansión.

Un año después, en 1975, iniciaron la construcción del primer Jumbo en Avenida Kennedy. Solo un año después, Horst se quedó con las operaciones supermercadistas del elefante, mientras que Jürgen continuó con Las Brisas. En 1979, junto a su esposa, fundó la Abastecedora del Comercio, Adelco, que no logró sortear sus deudas y ahora será declarada en quiebra.

Jürgen Paulmann tenía un cariño especial por el negocio, que fundó de la mano de su esposa Rose Marie Mast. En las oficinas centrales de Adelco, en calle Ñuble, tenía su despacho y pasaba gran parte de su tiempo allí. Conservaba fotos de sus campos en el sur y, cuando alguien lo visitaba, solía compartir un tarro de miel de su propia cosecha.

Desde ahí, sumó nuevas empresas a su portafolio, como Sky Airline, la cual también luchó durante varios años para evitar la quiebra y que hoy encabeza uno de su cuatro hijos, el también presidente de Icare, Holger Paulmann.

Otro de sus hijos, Eberhard, está ligado a la empresa Mundo Dulce, dueña de las galletas Tip Top y Andel dedica parte de su tiempo a la fotografía artística. Margit ha estado ligada a Inversiones Gibraltar junto a su esposo, brazo que maneja diversas inversiones de la familia. Dentro de otras compañías de los herederos de Jürgen Paulmann están las panaderías Konstanza, las cafeterías Gelatto’s e inversiones en empresas de logística, turismo, manufactura e inmobiliarias.

En su mejor momento, Adelco facturó alrededor de US$500 millones a través de un modelo que vendía marcas reconocidas a almacenes y mayoristas. Sin embargo, pese al ingreso del fondo de inversión IG4 en 2021, la empresa no logró recuperarse.

Sus problemas comenzaron con la pandemia y el estallido social, y aunque sus socios intentaron rescatar la compañía en 2021, no lograron revertir la situación. Por ello, propusieron una reorganización judicial de sus deudas. En medio de este proceso, los Paulmann-Mast retomaron el control de la empresa y presentaron a los acreedores un plan para mantenerla a flote, que finalmente no se pudo concretar.