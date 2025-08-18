Vuelos directos a Hong Kong: el acuerdo que fortalece la conexión de Chile con Asia

El acuerdo también favorecerá a las exportaciones de alto valor hacia uno de los principales centros financieros asiáticos.

Chile dió un paso clave en su política de conectividad internacional al firmar un Memorándum de Entendimiento con Hong Kong que permite, desde ya, implementar medidas para ampliar las operaciones de vuelos comerciales directos entre ambos territorios.

Esta acción se enmarca en el desarrollo de un futuro tratado bilateral de servicios aéreos, que reforzará los lazos con uno de los principales centros financieros de Asia.

La firma del acuerdo fue encabezada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y contó con la participación de representantes del territorio autónomo asiático, además de observadores de las aerolíneas LATAM y SKY.

“Este acuerdo permite potenciar el turismo, abrir oportunidades de generar negocios y democratizar aún más el transporte aéreo“, destacó el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), Martín Mackenna, subrayando el impacto positivo de esta medida en el desarrollo económico y la integración global de Chile.

Entre los beneficios concretos del Memorándum, se incluye la apertura total de frecuencias bajo derechos de tercera y cuarta libertad, lo que significa que las aerolíneas podrán operar vuelos entre Chile y Hong Kong sin restricciones de capacidad ni geografía. Además, se establecen derechos recíprocos de quinta libertad, que permitirán hasta 28 frecuencias semanales para vuelos con escalas en terceros países, y una libertad tarifaria que otorga mayor flexibilidad comercial a las aerolíneas.

Los vuelos directos con Hong Kong no solo reducirán los tiempos de viaje para turistas, empresarios y estudiantes, sino que también favorecerá las exportaciones de alto valor gracias al impulso de la carga aérea.

Según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, con la firma de este convenio, Chile incorpora un nuevo instrumento regulatorio a su red de acuerdos internacionales, la cual ya incluye a más de 80 países y economías de todos los continentes. Esta medida refuerza los vínculos que sustentan el turismo, el comercio y el intercambio cultural.

El Memorándum entra en vigor de forma inmediata, mientras se avanza en la redacción de un tratado bilateral. Se espera que la nueva flexibilidad regulatoria abra la posibilidad al anuncio de nuevas rutas y frecuencias que conecten a Chile con Hong Kong y, desde allí, con el resto de Asia.