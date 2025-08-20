La génesis del debate por la composición del jamón de pavo y las dudas que se instalaron

Un supuesto engaño en su ingrediente principal y la suspensión de las importaciones de carne de pavo desde Brasil pusieron en entredicho este popular producto.

En 2024, la compañía controlada por la familia Vial, Agrosuper, decidió dejar de producir pavo en Chile. Una de las medidas estratégicas adoptadas por su directorio fue abandonar definitivamente la producción de pavos y reconvertir los activos hacia la crianza de pollos, con el fin de asegurar el abastecimiento ante el crecimiento esperado en este mercado. “Esto permitirá disponer de los volúmenes necesarios de pollos para atender el crecimiento normal esperado”, señaló la empresa en su memoria 2024.

El medio financiero Chocale.cl recogió el debate que se ha generado entre los consumidores de jamón de pavo: el sabor, la mezcla de ingredientes y la escasa disponibilidad del producto han levantado dudas sobre su composición.

Según la publicación, muchos de estos jamones corresponden a mezclas de distintas carnes avícolas, consecuencia directa de la falta de materia prima.

A ello se suma la suspensión de las importaciones de carne de pavo desde Brasil, medida que Chile aplicó en junio tras el brote de gripe aviar que afectó a ese país. Los envíos quedaron detenidos como resguardo sanitario, aunque la situación está próxima a cambiar: el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) oficializará en los próximos días la reapertura de fronteras al pavo brasileño, pendiente solo de la publicación en el Diario Oficial.

El SAG venía trabajando desde junio con las autoridades brasileñas para restablecer el comercio bilateral. En ese mes, representantes del Ministerio de Agricultura chileno y el director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, participaron en una reunión en el municipio de Montenegro, en Rio Grande do Sul, junto a sus pares de Brasil.

¿Por qué no hay pavo?

Agrosuper, el principal productor de carnes avícolas en Chile, anunció en octubre pasado su reconversión de pavo a pollo, la carne que le genera las mayores utilidades.

Los números lo explican: a diciembre de 2024, las ventas de pavo representaron US$126 millones, frente a los US$1.082 millones del pollo y los US$1.129 millones del cerdo, lo que convirtió al pavo en un negocio marginal.

“La cría de pavos concluyó con la última unidad procesada en febrero. Nuestra marca Sopraval continuará presente en el mercado nacional con sus productos principales”, informó Agrosuper en su última presentación a inversionistas. Desde ahora, la compañía obtendrá materia prima de terceros proveedores para mantener la oferta bajo esa marca.

En cuanto al consumo, Chile demanda en promedio 3 kilos de pavo por persona al año, mientras que el pollo multiplica por diez esa cifra, con 33 kilos per cápita.

Escasez y ajustes de mercado

Agrosuper afirmó en una declaración que está “constantemente adaptando sus productos para adecuarse a las tendencias de consumo, protegiendo siempre la calidad y conveniencia, sin modificar su esencia y cumpliendo la normativa vigente”.

Respecto a la falta de pavo, la empresa explicó: “Durante los últimos meses, la gripe aviar impactó a Brasil, nuestro principal proveedor, afectando la disponibilidad de esta materia prima. Como empresa de alimentos debemos adecuarnos a las condiciones del mercado para mantener la oferta de productos para los consumidores”.

Además, aseguró que el etiquetado de los productos indica la procedencia de todas las materias primas, en respuesta a las dudas sobre la composición del jamón de pavo disponibles en el mercado.