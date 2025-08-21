Gabriela Salvador, de VanTrust Capital: cuenta sus proyectos de inversión en USA y analiza el momento económico

La gestora de inversiones conversó con EL DÍNAMO sobre el escenario actual y espera que el 50% de los ingresos de Vantrust provengan del extranjero de aquí a 2027.

Gabriela Salvador, directora ejecutiva de Vantrust Capital, ha construido una sólida trayectoria en el mundo financiero, donde se ha destacado por impulsar proyectos de inversión con foco en sostenibilidad, innovación y desarrollo de mercados. Su liderazgo la llevó a ser reconocida en 2020 con el premio Mujer Influyente – Liderazgo, y haber ingresado en influyente grupo de mujeres del G100.

Hoy, Salvador analiza un mercado de capitales chileno que, con activos que representan 1,8 veces el PIB —aproximadamente 580 mil millones de dólares—, se consolida como un motor clave de financiamiento y ahorro en la región. Con una composición marcada por la renta fija local (44%), renta fija extranjera (20%) y renta variable (36%), y dominado por inversionistas institucionales que administran más de dos tercios de los activos.

En su mirada el sistema ha demostrado resiliencia frente a las crisis y se encuentra en plena modernización regulatoria donde destacan las reformas recientes destacan la implementación de Basilea III, la modernización de la Ley de Fondos, la regulación de agentes de mercado y la apertura a nuevos emisores en tarjetas de prepago. A esto se suma el impulso de iniciativas como el desarrollo fintech, el registro consolidado de deudas, la resiliencia financiera y mayores estándares en la protección de datos personales, todas claves para acercar el mercado a más personas y robustecer su confianza.

En ese escenario, la mirada de Salvador cobra relevancia para entender cómo la industria financiera local se proyecta. La profesional es además fundadora de Chile Converge, que apoya el desarrollo de PyMes y de la Asociación de Empresas Familiares.

– ¿Cómo observas el escenario de elecciones?

– Creo que primero tenemos que analizar lo que ha pasado con Boric a nivel fiscal y es bastante dramático. Una deuda que llega al 43% del PIB que habla de una carga fiscal pesada. Es una tremenda mochila si es que no generas ingresos. ¿Y qué pasa? Cuando analizas el plan de Jara, ella piensa, erradamente, que la inversión, para que ella pueda recaudar más, necesita cobrar más impuestos.

– ¿Por qué lo consideras errado?

– El cobro mayor impuesto, según ese plan, va a generar que pueda poder contener o solventar lo que es el gasto fiscal, pero es al revés. La baja de impuestos genera crecimiento, y ese crecimiento generara que recaude más y que pueda haber crecimiento. Sin embargo, lo que yo veo en Jara, puntualmente, es que es errática, porque en la SOFOFA dijo que iba a subir los impuestos y en otras entrevistas ha dicho que los impuestos los va a mantener. Eso genera certidumbre.

– ¿Y las propuestas de la derecha dan más tranquilidad al mercado?

– Los otros dos planes están súper claros que tienen que bajar un impuesto, ya sea 23% o más. El punto es cómo retomamos el crecimiento y ahí me pasa que cuando escucho a Mario Marcel o Rosanna Costa siento que ven dos países distintos.

– ¿Se contradicen?

– O sea, era un país que Marcel dice que va súper bien con la inversión con la tasa de deuda, todo contenido, y Costa, que te muestra que si estamos viendo cómo está Chile, el PIB tendencial es de 1,8. y eso se mantiene muy plano y las generaciones no logran surgir.

– Se estanca el ingreso.

– El desempleo a nivel profesional está en su punto más alto, 1,8.1, que eso es súper frustrante, porque hay gente que ha estudiado en la universidad y que no encuentra trabajo. La ley Karin, las 40 horas, la nueva ley de reforma de pensiones, el salario mínimo… si ves todo eso, eso le afecta a la gente que está buscando trabajo. Las empresas formales van a tener que disminuir su capacidad de contratación.

– ¿Qué efectos ves de ese estancamiento económico que describes?

– Por ejemplo antes comprarse una casa era algo lógico, pero para la gente de 25 años no es parte del plan tener una casa propia. Además es muy violento para una familia que le pagó educación a sus hijos que no encuentren trabajo. Y ahí también a veces son desafortunadas las miradas de los candidatos que se leen como palabras de mercado. Al ser tan duro, la gente dice, ah, es que quieren crecimiento para que los ricos sigan siendo ricos. Claro, como que fuera excluyente. Y ahí hay un grave problema.

Refugios de inversión

– ¿En qué están invirtiendo los patrimonios chilenos?

– Respecto a Vantrust, antes del 2020 nuestra exposición en Chile era casi del 100%. Pero luego del estallido social, muchos patrimonios deciden salir, en donde no podíamos quedarnos fuera y se generó como estrategia corporativa de que al 2027 el 50% de nuestros ingresos provengan del extranjero. En ese sentido ya estamos con presencia en mercados como USA, Perú y Uruguay, y estamos explorando los mercados en México, Panamá y Paraguay. Lo que más nos interesa como compañía es poder brindarles a nuestros clientes la oportunidad de invertir fuera de Chile, logrando diferenciar riesgos políticos, económicos y permisológicos, para poder ofrecer un portafolio diversificado.

– ¿En qué activos están invirtiendo fuera de Chile?

– Estamos invirtiendo en temas anticíclicos. Por ejemplo en Estados Unidos en residencias estudiantiles universitarias, donde viven la gran mayoría que van a la educación superior y que tienen una renta asegurada para el cliente. También hemos invertido en senior suite. Esto porque allá hay una mirada de mercado super desarrollada. Lo estamos haciendo via AGF, en 4 fondos de ellos como inversionistas pasivos y en uno como cogestores.

– También están invirtiendo en Perú.

– En Perú invertimos en 2 proyectos el 2020 donde ya cerramos un ciclo completo con el retorno de los capitales y utilidades. Este año lanzamos un fondo de 30 millones de dólares el cual invertirá en proyectos inmobiliarios de primera vivienda en Perú y Uruguay, que es un segmento con demanda estable y resiliente.

– ¿Qué retorno tiene esta inversión?

– Tiene una alta diversificación: 16 proyectos distintos, en 7 inmobiliarias que tienen, en promedio, más de 15 años de experiencia y más de 1.000 departamentos entregados. Eso reparte bien el riesgo. Además, la inversión está respaldada con garantías reales: fideicomisos (que se ocupan mucho en Perú) sobre los terrenos y los flujos, lo que da prioridad de pago a nuestros inversionistas antes que el gestor del proyecto. Está la posibilidad de invertir en dólares y en UF, ambas opciones con pagos trimestrales y el capital se devuelve al final de los 3 años. El equipo viaja una vez al mes a visitar los proyectos y hacen directorios para hacerle seguimiento a cada uno.

– ¿Seguirán apostando por Chile?

– Nosotros creemos en Chile, solo que nuestra apuesta es diversificada y con miras a tener todo tipo de clientes.