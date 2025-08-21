Reciben más de 600 millones de visitas al año: argentinos y brasileños impulsan actividad de los centros comerciales

El flujo de visitantes mostró dinamismo, con un alza de 3,7% interanual: 3,9% en la Región Metropolitana y 3,5% en regiones.

La Cámara de Centros Comerciales (CCC), en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (CNC), dio a conocer los resultados de su índice trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2025. El informe confirma que el sector mantiene un sólido desempeño en ingresos, afluencia de público, vacancia y superficie arrendable.

Entre abril y junio, los ingresos de los centros comerciales aumentaron 5,7% respecto al mismo período de 2024. Por mes, el crecimiento fue de 3,9% en abril, 6,7% en mayo y 6,4% en junio. El flujo de visitantes también mostró dinamismo, con un alza de 3,7% interanual: 3,9% en la Región Metropolitana y 3,5% en regiones.

“Los centros comerciales siguen creciendo en ingresos y visitas. Este resultado se explica, en parte, por la llegada de turistas argentinos y brasileños durante las vacaciones de invierno, el turismo de compras y celebraciones clave para el retail, como el Día de la Madre y el Día del Padre”, señaló Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la CCC.

Por zonas, los ingresos en regiones avanzaron 6,8%, mientras que en la capital el alza fue de 5%. En cuanto a formatos, los malls lideraron con un incremento de 5,9%, seguidos por strip centers, power centers y outlets, con 4,9%.

El gremio destacó además la masividad del sector: más de 300 centros comerciales a lo largo del país reciben más de 600 millones de visitas al año. Según un estudio realizado junto a la Universidad del Desarrollo, un 82% de los encuestados se siente “seguro” o “muy seguro” en estos espacios.

En materia de vacancia, la tasa promedio llegó a 3,4%, menor al 4,1% registrado un año antes, con 3,7% en la Región Metropolitana y 2,8% en regiones. Al mismo tiempo, la superficie arrendable alcanzó 4,57 millones de metros cuadrados, superando el trimestre previo.

“Estos resultados reafirman la buena proyección para 2025. Actualmente hay ocho proyectos en desarrollo, con una inversión total de US$275 millones, que no solo ampliarán la oferta, sino que también generarán más empleo y seguirán fortaleciendo el aporte de los centros comerciales al crecimiento económico y social del país”, agregó Castillo.