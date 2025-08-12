Falabella eleva utilidades en 220% empujada por bancos, malls y tiendas por departamento

El gerente general del Grupo Falabella, Alejandro González, celebró los resultados señalando que “reflejan la constante evolución en nuestra forma de operar”.

Falabella informó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025. El retailer, controlado por el grupo Solari y dueño de la cadena minorista del mismo nombre, así como del Banco Falabella, Sodimac, los supermercados Tottus y Mallplaza, mostró un sólido desempeño.

Destacó el avance de los retornos de Mallplaza (+36,5%), Banco Falabella (+30,7%) y Falabella Retail (+20,5%). En total, la empresa obtuvo ganancias por $364.000 millones en el segundo trimestre.

En el acumulado enero-junio, las utilidades netas crecieron 220%, alcanzando los $556.280 millones.

El gerente general del Grupo Falabella, Alejandro González, celebró los resultados señalando que “reflejan la constante evolución en nuestra forma de operar, mediante una estrategia enfocada en una asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de la propuesta de valor de nuestro ecosistema”.

Resultados por segmento

Banco Digital : Creció en todos los países donde opera. Registró 759 mil nuevas aperturas de cuentas y tarjetas de crédito, superando los 8,1 millones de clientes activos. Redujo en 22% el costo por riesgo en sus tres bancos, reflejando un mayor foco en segmentos con mejor comportamiento de pago. Las compras con medios de pago propios aumentaron 19%.

: Creció en todos los países donde opera. Registró 759 mil nuevas aperturas de cuentas y tarjetas de crédito, superando los 8,1 millones de clientes activos. Redujo en 22% el costo por riesgo en sus tres bancos, reflejando un mayor foco en segmentos con mejor comportamiento de pago. Las compras con medios de pago propios aumentaron 19%. Retail : Las tiendas por departamento elevaron sus ventas por metro cuadrado en 14%, y un 17% en el canal digital. Sodimac incrementó sus ingresos en 24%.

: Las tiendas por departamento elevaron sus ventas por metro cuadrado en 14%, y un 17% en el canal digital. Sodimac incrementó sus ingresos en 24%. Mallplaza: Recibió 93 millones de visitas. Anunció la expansión de 80.100 m² en siete centros comerciales en Chile y Perú, junto con la incorporación de un nuevo formato premium outlet (+6.600 m² de GLA).

“El cumplimiento disciplinado de nuestra estrategia ha acelerado la recuperación de la rentabilidad en negocios clave. En un entorno aún desafiante, este desempeño refuerza nuestra convicción de que estamos bien posicionados para seguir fortaleciendo nuestra rentabilidad de forma sostenida, generando impacto positivo para accionistas, clientes y colaboradores”, agregó González en el análisis razonado de la compañía.