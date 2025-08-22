Los argumentos de la FNE para aprobar la compra de Juan Valdez por Empresas Copec

Copec explicó que su interés por adquirir Juan Valdez “se enmarca en el plan estratégico para fortalecer nuestra oferta de comida al paso”.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó sin condiciones la adquisición por parte de Empresas Copec del 70% de Procafecol Chile, sociedad que administra la franquicia de Juan Valdez en Chile, de acuerdo con lo confirmado por la empresa del Grupo Angelini a través de un comunicado.

Según señaló la FNE en su resolución, “la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados“.

En concreto, la operación implica que Copec adquiere el 65% que puso a la venta el Grupo Falabella, además de 5% de la propiedad de la matriz colombiana de la marca.

Copec explicó su interés en comprar Juan Valdez

Al abordar la compra, la empresa de los Angelini explicó que el interés por Juan Valdez “se enmarca en el plan estratégico para fortalecer nuestra oferta de comida al paso, ampliando la oferta de productos premium y fast casual, que combinan rapidez, accesibilidad y alta calidad, tanto dentro de nuestra red de tiendas Pronto como en nuevas ubicaciones”.

Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica resaltó que ambas empresas tendrían “una escasa interacción competitiva” en el comercio minorista de café, y expuso como antecedentes las diferencias de precios de sus respectivas bebidas; las “distintas ocasiones de compra del café”; el formato de las tiendas, y la “calidad y forma de preparación de las bebidas de café”.

Además, la FNE determinó que “Arcoprime (la matriz de Pronto y Pronto Express) en este segmento sería cercana al 10%, y la de Juan Valdez Chile menor al 5%, contando ambas partes con una participación conjunta por debajo de otros competidores, como Starbucks y Dunkin“.

Cabe recordar que Juan Valdez llegó a Chile en el 2007, luego de que el Grupo Falabella concretó un acuerdo con los dueños de la firma para explotar la marca en Chile.

De acuerdo con lo informado por su página web, en la actualidad cuenta con 31 tiendas en el país, 22 de ellas en la Región Metropolitana. De ese total, seis están dentro de un local de Falabella.