Los motivos por los que Rolls-Royce confirmó que abandonará el mercado chileno

Al llegar al país, el propósito de Rolls-Royce era superar las tres mil unidades vendidas a nivel mundial, pero ahora busca concentrarse en otros mercados.

Luego de 12 años de presencia en el mercado chileno, la marca automotriz británica Rolls-Royce confirmó su decisión de abandonar el país, pero aseguró que seguirá ofreciendo su servicio de postventa.

De acuerdo con lo manifestado por el primer gerente general de Rolls-Royce en Chile, Alejandro Richards, quien actualmente está a cargo de las marcas premium de Inchcape, la decisión obedece a directrices emanadas desde la fábrica, que optó por concentrarse en mercados de volúmenes más grandes.

En esa línea, explicó que al llegar al país el propósito de Rolls-Royce era superar las tres mil unidades vendidas a nivel mundial, lo que lo llevó a buscar estar presente en todos los mercados.

Apuntó que cumplida esa meta, ahora el propósito de la empresa es concentrarse en otros mercados, cambiando su estrategia comercial.

Rolls-Royce seguirá teniendo servicio postventa en el mercado local

Según Richards, si deseaban seguir siendo importadores de la marca, la automotriz británica le exigía a Inchcape una cuantiosa inversión para un espacio de venta independiente. Y la empresa consideró que se trataba de un gasto que no se justificaba en virtud de las ventas en territorio chileno.

Pese a lo anterior, el ejecutivo ratificó que Inchcape podrá seguir comercializando Rolls-Royce a pedido, al tiempo que seguirán brindando servicio de postventa a las cerca de 40 unidades que circulan en Chile a lo largo de estos años de presencia en nuestro mercado.