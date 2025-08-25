Radiografía del caso LarrainVial y STF Capital: CMF aplica histórica multa de $2,3 mil millones

De acuerdo con la CMF la firma indujo a sus clientes a “a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos”

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió aplicar sanciones a LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos (LV AGF), STF Capital Corredores de Bolsa y varios de sus ejecutivos, tras una extensa investigación que se extendió por más de dos años y que reveló cómo se estructuró el Fondo de Inversión Capital Estructurado I en beneficio de Antonio Jalaff, ex Grupo Patio, en desmedro de los inversionistas minoritarios.

El caso tiene su arista mediática en el caso Factop-Audios. Esta arista involucra la investigación de la CMF a LarrainVial y al fondo que buscaba financiar a Antonio Jalaff tras haber alcanzo deudas que se mencionan en hasta $7.000 UF.

Varios de los aportes presentaron querellas contra LV por administración desleal. En paralelo la autoridad financiera llevaba adelante una investigación que se relata en 724 páginas y un fallo dividido que multó a la tradicional firma de Sanhattan con 60 mil UF, esto es cerca de $2,3 mil millones.

Cómo partió el escándalo

Las primeras denuncias llegaron a mediados de 2023. Inversionistas acusaban a STF Capital de irregularidades en la intermediación de cuotas del fondo. Rápidamente, la lupa se puso sobre LarrainVial AGF, administradora del vehículo, que según los denunciantes habría montado una estructura diseñada para rescatar financieramente a Jalaff, que arrastraba deudas por $25.000 millones a través de su sociedad Inversiones San Antonio.

El salvataje encubierto

El fondo, creado en diciembre de 2022, levantó más de 59.700 UF (unos $2.200 millones) de 30 inversionistas de la Serie B, además de suscripciones millonarias en la Serie A por parte de acreedores de Jalaff como Factop, Nanomed, STF Capital y Nuevo Capital. Con esos aportes, el Capital Estructurado I compró deudas de las sociedades ligadas a Jalaff y las transformó en instrumentos supuestamente convertibles en acciones de Grupo Patio.

En los contratos aparecía un elemento clave: una cláusula de liberación de responsabilidad que eximía a LarrainVial y sus directores de cualquier consecuencia.

La trama societaria

El esquema incluyó novaciones de deuda, reconocimientos cruzados y promesas de conversión que dependían de reestructuraciones societarias en un enjambre de vehículos: Inversiones San Antonio, Monterey, Patio, Cayetana y Las Vegas, entre otros. Todo con el fin de mantener una participación minoritaria (menor al 3,9%) en Grupo Patio, pero sin un mercado secundario real para las cuotas del fondo.

Los asesores de confianza

Según la investigación, en el “rescate” participaron cercanos a Jalaff como Cristián Menichetti (ex gerente general de Grupo Patio), Álvaro Jalaff (su hermano), y ejecutivos de LarrainVial, incluido el gerente general de la AGF, Claudio Yáñez Fregonara. Un chat de WhatsApp creado en mayo de 2022 bajo el nombre “Convertible y Financiam” coordinaba los movimientos para contener la crisis de liquidez.

Valorizaciones bajo la lupa

La CMF detectó que las valorizaciones de los créditos aportados al fondo se hicieron asumiendo un 100% de probabilidad de que las promesas de conversión en acciones de Patio se cumplirían. Es decir, se valoraron como si fueran acciones efectivas, a pesar de que dependían de reestructuraciones inciertas.

Otras multas

Según la resolución de la CMF, también fueron sancionados los ex directores de la Administradora, Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, con multas de UF 5.000 cada uno ($196 millones), entre otras razones por su responsabilidad en sobrevalorar los activos del Fondo y que se adquirieran créditos deteriorados sin considerar descuento alguno por el riesgo de que no fueran pagados, todo ello en contra del mejor interés del Fondo.

Finalmente, se sancionó a STF Capital Corredores de Bolsa SPA y su ex gerente general, Luis Flores Cuevas, con multas de UF 8.000 cada uno ($314 millones), por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo indicado mediante recursos engañosos, suministrando información que no se ajustó a la realidad ni a las características del Fondo, dado que, entre otros elementos, informaron que se habrían realizado cuantiosos aportes por importantes inversionistas, lo que no era efectivo.

El descargo de LV

Mediante una declaración público la gestora de fondos LV aseguró que “en LarrainVial Activos AGF no compartimos las sanciones comunicadas hoy por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Como hemos dicho a lo largo de todo el proceso, tenemos la total convicción de que nuestra compañía y sus ejecutivos han actuado en estricto apego a la normativa, resguardando siempre el interés de los aportantes de la serie B del Fondo Capital Estructurado I”.

“Queremos también recordar que, habiendo conocido las graves irregularidades cometidas por terceros en el marco de la investigación del Ministerio Público, en diciembre de 2024 anunció un acuerdo de reparación que benefició a todos los aportantes de la Serie B del Fondo Capital Estructurado I, el cual fue reconocido por la Fiscalía”, agregaron.

Añadieron que se encuentran analizando los detalles de la resolución de la CMF para recurrir oportunamente a las instancias correspondientes