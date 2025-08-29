Los Abumohor ordenan la casa: la desconocida historia del cierre de Esprit en Chile

El grupo empresarial se hará cargo de todos los costos de cierre y sus compromisos con sus empleados.

En 1968, la marca Esprit fue creada por el mismo empresario que fundó The North Face, Douglas Tompkins, y su esposa. En Chile, el empresario fue conocido por sus proyectos de conservación, aunque años antes su vida había estado ligada a la moda.

Dos décadas después de que se iniciara la venta de ropa de mujer en la parte trasera de su camioneta, su crecimiento la llevó a ser parte de una sociedad controlada por empresarios alemanes y asiáticos.

A Chile, en tanto, llegó hace 35 años de la mano de la familia Abumohor. Bajo el paraguas de su holding, el grupo empresarial manejaba la marca de manera exclusiva en el país y en toda la cadena de valor, incluyendo ventas web, multitiendas y puntos propios.

Los Abumohor administraron por más de tres décadas Esprit junto al resto de su portafolio de líneas de caballero, jóvenes y niños: Arrow, Van Heusen, los zapatos infantiles Osito, Soviet y la local Pierro Gutti. En ese grupo, Esprit se convirtió en la marca más vendida.

Crisis internacional

Pero en 2024, a nivel internacional, el holding dueño de la marca empezó a informar problemas. Una estructura muy pesada en sus oficinas de Alemania y caídas en las ventas los afectaron. Chile operaba ajeno a esa crisis, pero los contratos para mantener la licencia exclusiva dejaron de cumplirse.

Según relataron a EL DÍNAMO, Esprit manejaba 15 tiendas en todo el país, pero comenzaron a quedarse sin stock. Una vez al año viajaban a comprar las colecciones, pero la matriz internacional simplemente optó por dejar de fabricar. Así, pese a tener contrato vigente hasta 2026, se vieron forzados a planificar el cierre.

En Chile, el concepto de la tienda era bien recibido al ser una marca que apostó por diferenciarse de la oferta del fast fashion, por lo que sus precios eran más elevados que los de tiendas masivas como Zara o H&M. Por eso, desde el conglomerado local lamentan el cese de operaciones y descartan que se deba a motivos de la economía local u otros factores.

Cierre ordenado y asumen costos

En Chile, bajo este paraguas tenían cerca de 200 trabajadores. Algunos de ellos serán reubicados en otras empresas del grupo y los demás finiquitados, todo a cargo del holding. El cierre se ha querido hacer de la manera más ordenada posible. Este domingo terminan las operaciones en Parque Arauco; ayer se cerró Temuco y así, paulatinamente, el resto de las tiendas.

Los empresarios locales tuvieron que renegociar con varias cadenas de centros comerciales, ya que tenían arriendos a largo plazo para la operación. El costo del cierre los golpea: hasta US$ 3 millones que han debido asumir en su totalidad. También estudian caminos legales ante el incumplimiento del contrato.

Por ahora, el proyecto es potenciar las otras marcas del grupo y las 30 tiendas que quedan bajo su control. Con Arrow y Van Heusen a la cabeza, por ahora —aseguran— no buscarán otra marca femenina, sino que enfocarán sus esfuerzos en fortalecer el mercado que ya tienen.