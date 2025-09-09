Minera Anglo American y Teck se fusionan: crean a nuevo gigante del cobre

La nueva empresa que llevará por nombre Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo.

La empresa Anglo American, dueña en Chile de las operaciones de las minas Collahuasi y Los Bronces, anunció su fusión con Teck, propietaria en el país de la mina Quebrada Blanca.

Ambas empresas deberían generar US$800 millones en sinergias anuales y un aumento de 175.000 toneladas de producción anual potencial adicional de cobre.

Los accionistas de la primera poseerán aproximadamente el 62,4 % y los accionistas de la segunda poseerán aproximadamente el 37,6 % de la nueva empresa que llevará por nombre Anglo Teck.

La fusión está sujeta a las condiciones regulatorias de cierre habituales, y se espera que se complete en un plazo de 12 a 18 meses.

“Anglo Teck contará con una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de mineral de hierro y zinc premium de alta calidad”, señalaron a través de un comunicado de prensa.

La nueva firma, agregaron, “será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunas de las dotaciones de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre, tanto en terrenos industriales como en terrenos verdes, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y consolidadas, para impulsar el crecimiento del negocio”.

El nuevo gigante del cobre tendrá su sede central en Vancouver y oficinas corporativas para apoyar al grupo global en Londres y Johannesburgo