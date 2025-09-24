Dreams vendió cuatro de sus casinos en Perú: la millonaria cifra que recibió de gigante español

De acuerdo con lo detallado por la empresa nacional, la venta involucra tres casinos en Lima y un cuarto ubicado en Cusco.

La operadora chilena de casino Dreams reveló este miércoles que llegó a un acuerdo para vender cuatro de sus casinos en Perú a la multinacional Cirsa Enterprises SA.

De acuerdo con lo detallado por la empresa nacional, la venta involucra tres casinos en Lima y un cuarto ubicado en Cusco.

Según el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma detalló que sus filiales peruanas Dreams Corporation, Casinos Primavera y Dreams Gaming “acordaron vender a Gaming and Services, filial peruana de la sociedad Cirsa Enterprises, la totalidad de las acciones en las sociedades Sun Nippon Company, Recreativos El Galeón y Dreams New York, las cuales operan los casinos New York, ubicado en Magdalena del Mar, Lima; Luxor, ubicado en Surco, Lima; Pachanga, ubicado en San Borja, Lima, y Mystic, ubicado en Cusco“.

De esta forma, la operadora chilena decidió quedarse solamente con dos casinos en Perú: Pachanga Independencia y Fiesta.

Cuánto pagó Cirsa por los casinos de Dreams en Perú

Aunque la venta de los cuatro casinos de Dreams en Perú a Cirsa todavía debe ser aprobada por los organismos competentes, la empresa chilena confirmó que el monto de la operación “asciende a aproximadamente US$ 18 millones“.

La operadora chilena de casinos aclaró, sin embargo, que el precio “podrá experimentar variaciones por aplicación de ajustes estipulados“.

Aunque desde Dreams reconocieron que la venta tendrá “un efecto inmaterial en el resultado neto consolidado” al 2025, no especificaron a qué monto llegaría.

Dreams es uno de los tres grandes operadores de casinos en Chile, junto a Marina del Sol y Enjoy. Posee más de 20 permisos de operación, de los cuales nueve están en Chile y, hasta la fecha, seis en Perú.