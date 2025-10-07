¿Jurel tipo caballa? Las marcas que enfrentan demanda colectiva y que podrían pagar millonaria multa

Conadecus presentó la acusación tras asegurar que no declararon el origen del producto en la lata de los productos.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) pedirá millonarias multas para cinco empresas que mezclaron el contenido del jurel con carne de caballa. Pese a que ambos pescados son similares en sabor y propiedad, la irregularidad estaría en no declarar el origen en los enlatados de los productos.

La organización decidió presentar una demanda colectiva donde estima que los perjuicios por esta venta del jurel tipo caballa -que en realidad estaría mezclado- sería de hasta $54 mil millones, calculando en consumo de 30 millones de latas del popular alimento, a un valor promedio de $1.800 por unidad.

Las empresas acusadas por Conadecus son CV Trading S.A., Walmart Chile S.A., Rendic Hermanos S.A. (Unimarc/SMU) e Innovaciones, Productos y Servicios SpA (IPS), dueñas de las marcas Coliseo, Acuenta, Unimarc, Barquito y Novamar.

“Las compañías incurrieron en diversas prácticas ilegales, tales como sustitución de especie al ofrecer un producto tipificado como jurel mientras que en su interior contenía caballa; la entrega de información nutricional inexacta en cuanto a sodio, grasa, proteína y peso drenado; la utilización de publicidad engañosa para inducir al consumo de un alimento que no posee las mismas características que el escogido por decisión del consumidor, y la comercialización de un producto falsificado, afectando la confianza en un alimento de consumo masivo”, detalló la organización.

El objetivo de la demanda es lograr multas a las empresas, pero también indemnizaciones para los usuarios.

La acción colectiva solicita multas equivalentes a 6.600 UTM para CV Trading, Walmart y Rendic/Unimarc, y 13.200 UTM para IPS.