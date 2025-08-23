El llamado a la calma Seremi de Salud por venta de jurel falso: “No es que tenga algo tóxico”

Preocupación ha causado la denuncia de los Pescadores Industriales del Bío Bío que dice relación con que cinco marcas de venta de jurel estarían comercializando un producto distinto al que se vende con esa denominación.

En ese contexto, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Alejandra Hernández, hizo un llamado a la calma descartando posibles efectos nocivos para la salud a causa del consumo de este supuesto jurel que podría estar alterado.

En conversación con Meganoticias, la seremi partió aclarando que se analizó el jurel comercializado luego de la denuncia: “Nosotros tratamos de hacer un análisis más profundo que nos diera una certeza concreta de que el producto correspondía o no correspondía”, dijo la autoridad.

“Ahí, efectivamente, se pudo comprobar que la especie que se está comercializando proveniente de China, no corresponde al jurel que conocemos todos, sino que es otra especie que se llama caballa”, aclaró la autoridad sanitaria respecto a la procedencia del producto que era comercializado como jurel.

Eso sí, el llamado de Hernández fue a la tranquilidad: “Esto no es una anomalía, en el sentido de que el producto tenga algo tóxico, con lo cual alguien se pueda enfermar. Eso no es así”.

De todas maneras, ratificó que las marcas involucradas “están comercializando un producto que en su etiqueta promueve una especie que no es. Por lo tanto, están vendiendo un jurel falso”.