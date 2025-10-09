El camino legislativo que le resta al feriado bancario para ser restablecido

La iniciativa que busca restituir el feriado bancario fue aprobada esta semana de manera unánime por la Comisión de Hacienda del Senado.

Lo anterior, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitiera en agosto pasado una norma que eliminaba ese día festivo, al implementar las modificaciones introducidas por la Ley Fintech.

A través de esta iniciativa, se busca dar marcha atrás a la normativa de la CMF y restituir el beneficio que rige para el sector bancario, como ha ocurrido durante décadas.

El fin del feriado del 31 de diciembre provocó un fuerte rechazo entre los sindicatos bancarios, que incluso alertaron de una eventual “gran paralización” si no se restituye.

Ante esa opción, los senadores Ximena Rincón (Demócratas), Matías Walker (Demócratas), Fidel Espinoza (PS), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) ingresaron una moción parlamentaria para restituir la jornada especial.

Posteriormente, el Ejecutivo presentó una indicación a la iniciativa. En ella se establece que “los bancos no atenderán presencialmente al público el 31 de diciembre de cada año, ni los días sábados de cada semana, salvo autorización de la Comisión. En ningún caso deberán considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio”.

Qué falta para que el feriado bancario sea reestablecido

Tras la aprobación por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser votado en la Sala de la Cámara Alta.

De acuerdo con las expectativas, dada la unanimidad de la votación de los distintos partidos en la comisión, se espera un respaldo transversal.

Una vez aprobada en el Senado, la iniciativa continuará su trámite en la Cámara de Diputados, donde también se prevé una aprobación mayoritaria.