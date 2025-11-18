Qué dijo Michael Clark sobre la sanción de la CMF de $2.500 millones por el caso Sartor

De acuerdo con lo resuelto por la CMF, Sartor empleaba fondos de sus clientes para otorgar créditos a sociedades relacionadas con sus propios directores.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, calificó de injusto el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que le impuso como sanción una multa de 65.000 UF ($2.500 millones), tras acusar a la administradora de fondos Sartor AGF, donde él era director, de “infracciones graves y reiteradas”, como la entrega de información falsa al mercado y una “administración manifiestamente negligente”.

De acuerdo con lo resuelto por la CMF, Sartor empleaba fondos de sus clientes para otorgar créditos a sociedades relacionadas con sus propios directores, sin adoptar los resguardos legales necesarios.

Además de Clark, la comisión aplicó multas a otros directivos de la gestora, la más alta de las cuales le correspondió al presidente del directorio, Pedro Pablo Larraín Mery, con 80.000 UF ($3.170 millones).

Qué dijo Michael Clark tras la sancion de la CMF

“La verdad es que este fallo no me lo esperaba, no estoy contento con él. Creo que es muy injusto. En el proceso sancionatorio se me hacen dos cargos y presenté varios descargos a esos cargos… al leer en diagonal el fallo, creo que ninguno de mis descargos se toman en cuenta“, le dijo Michael Clark a radio Cooperativa sobre la sanción de la CMF.

Ahondó en el tema y, tras reiterar que “el fallo me parece algo injusto”, manifestó que “es un proceso que recién se inicia, se puede apelar ante la misma CMF y luego esto se puede apelar ante el Poder Judicial, cosa que vamos a hacer“.

“No estoy de acuerdo con lo que se sancionó y vamos a ocupar todas las instancias de apelación que la ley nos da”, complementó.

Respecto de su rol en Azul Azul, Michael Clark planteó que “en el intertanto, mientras este fallo no esté firme por el Poder Judicial, no entra en vigencia, y por lo tanto voy a seguir siendo presidente de la U“.

Cabe mencionar que, de no revertirse, la sanción de la CMF conllevaría para Clark una “inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal“, lo que significaría su salida del directorio de Azul Azul y, por ende, de la presidencia del club.