Tattersall sella alianza con la alemana SIXT y potencia su liderazgo en movilidad en Chile

El acuerdo contempla la llegada de Sixt al negocio de arriendo de vehículos (Rent a car), mientras Tattersall fortalece su operación de leasing operativo bajo marca propia.

El plan incluye inversión en flota, infraestructura y tecnología, consolidando a la compañía como referente en soluciones integrales de movilidad corporativa y de personas. CEDIDA.

En un paso clave dentro de su proceso de transformación, la compañía de leasing Tattersall S.A. anunció una alianza con SIXT, empresa alemana líder mundial en soluciones de movilidad premium y de mayor crecimiento global en la última década, para operar en Chile el negocio de arriendo de vehículos rent a car, tanto en el segmento de personas como corporativo.

Con este acuerdo de franquicia internacional, la operación de rent a car pasa a desarrollarse bajo la marca SIXT, reemplazando a Europcar y dando inicio a una nueva etapa de expansión que considera una renovación de flota, adopción del sistema global de gestión de SIXT y la digitalización integral de procesos. El objetivo es elevar la eficiencia, agilidad y experiencia del cliente, incorporando estándares internacionales de servicio, sustentabilidad y tecnología.

CEDIDA.

Paralelamente, el negocio de leasing operativo continuará fortaleciéndose bajo la marca Tattersall Leasing, dedicada al arriendo de vehículos de largo plazo —que en promedio fluctúa entre tres y cuatro años— para empresas y flotas corporativas. Este segmento seguirá siendo gestionado directamente por Compañía de Leasing Tattersall S.A., manteniendo su enfoque en soluciones flexibles, personalizadas y de alto valor agregado para el sector empresarial.

De esta forma, la compañía consolida una nueva arquitectura de marcas, que distingue claramente sus líneas de negocio: Tattersall Leasing para leasing operativo y los arriendos de largo plazo, y SIXT para el Rent a Car, ambas respaldadas por la solidez, servicio, experiencia y 112 años de trayectoria de Tattersall.

Desde Tattersall indicaron que “esta alianza marca un hito en la evolución de la compañía para el mercado rent a car. Nos permite integrar el conocimiento local y la trayectoria de más de un siglo de historia, con la tecnología, innovación y red global de SIXT”.

