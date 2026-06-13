Pakistán aseguró que el acuerdo entre EE.UU. e Irán podría firmarse en las próximas horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo destinado a poner fin a las tensiones con Irán será firmado este domingo, asegurando que uno de sus efectos inmediatos será la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que “el acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, destacando la importancia de esta vía marítima para el comercio energético mundial.

Trump anuncia inminente acuerdo con Irán: promete reabrir el estratégico estrecho de Ormuz

Las declaraciones de Trump se producen luego de que el Gobierno de Pakistán, que ha desempeñado un papel clave como mediador en las conversaciones, indicara que el entendimiento entre ambas partes podría concretarse en las próximas horas mediante una firma electrónica.

Sin embargo, desde Irán han sido más cautos respecto a los plazos. Autoridades iraníes señalaron que, aunque las negociaciones continúan avanzando, la formalización del acuerdo podría tardar algunos días más.

El mandatario estadounidense aseguró que uno de los principales puntos del pacto contempla que Teherán deje atrás cualquier intención de desarrollar armamento nuclear.

“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, declaró Trump.

Asimismo, indicó que el acuerdo permitirá a Estados Unidos acceder al uranio enriquecido iraní para reducir su nivel de enriquecimiento y posteriormente destruirlo.

Trump también enfatizó que el nuevo entendimiento será distinto a los acuerdos alcanzados por administraciones anteriores con la República Islámica.

“Nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores”, afirmó.

Además, aseguró que “no habrá intercambio de dinero”, en referencia a los cuestionamientos que ha realizado durante años a los acuerdos impulsados por gobiernos previos.