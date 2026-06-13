Trump anuncia firma de acuerdo con Irán para este domingo y promete apertura inmediata del Estrecho de Ormuz

El estrecho concentra cerca del 20% del comercio global de petróleo y gas fue bloqueado por Irán desde el 28 de febrero, lo que provocó el incremento del precio de los combustibles en todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo con Irán se firmará este domingo y que, inmediatamente después, el Estrecho de Ormuz quedará abierto a la navegación internacional. “El acuerdo está programado para ser firmado mañana, y el Estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, escribió en su plataforma Truth Social.

El anuncio llega cuando el estrecho lleva más de tres meses bloqueado. Desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero, el tráfico de buques petroleros en la zona cayó un 95% y el de embarcaciones que transportan gas natural licuado, un 99%, según datos de la Organización Mundial del Comercio.

El estrecho es uno de los puntos de paso más críticos para el suministro energético global: alrededor del 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado que se transa en el mundo transitan anualmente por esa vía, con cerca de 3.000 embarcaciones al mes antes del conflicto.

La crisis se desencadenó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra Irán a fines de febrero, incluyendo operaciones contra su programa nuclear y la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní prohibió el paso por el estrecho, abordó y atacó buques mercantes, y colocó minas marinas en la zona. Desde entonces, Washington respondió con un contrabloqueo a los puertos iraníes y operaciones navales de escolta, mientras los precios globales del petróleo se dispararon.

Trump defiende acuerdo

Trump insistió este sábado en que el acuerdo actual difiere radicalmente del firmado por Barack Obama. Subrayó que no habrá intercambio de dinero y que la nueva relación con Irán “es muy diferente y mejor” que la de administraciones anteriores.

También reiteró que Irán “no quiere ni tendrá” un arma nuclear, y adelantó que, una vez estabilizada la situación, Estados Unidos recuperará y destruirá el material nuclear iraní.

El optimismo de Washington encontró respaldo en Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, señaló que un acuerdo de paz estaba “más cerca que nunca” y que su finalización era “probable en las próximas 24 horas”, con Pakistán preparándose para la firma electrónica del memorándum.

Sin embargo, la contraparte iraní frenó el entusiasmo. La cancillería de Teherán señaló que el acuerdo probablemente no se firmaría este domingo, y el propio Comando Central estadounidense reportó haber derribado varios drones iraníes lanzados contra embarcaciones en el estrecho durante la mañana del sábado.

La reapertura del Estrecho de Ormuz no sería inmediata incluso si el acuerdo se concreta. La empresa estatal de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos estimó que el flujo pleno de embarcaciones no se retomará antes de 2027, incluso si se alcanza un acuerdo con rapidez.