“Las deudas se pagan”: Quiroz responde a Boric en medio de polémica por cobros del CAE

“Por algún motivo, al expresidente no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar”, dijo Quiroz

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de los cuestionamientos del expresidente Gabriel Boric respecto a los procedimientos de cobro aplicados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), especialmente en lo relativo a embargos y retiros de fondos desde cuentas bancarias.

La controversia se intensificó luego de que Boric criticara el actuar de la Tesorería General de la República (TGR), señalando que los procedimientos han generado un “vaciamiento intempestivo” de cuentas corrientes, lo que —a su juicio— afecta de forma significativa a familias endeudadas, principalmente de clase media.

Quiroz responde a Boric en medio de polémica por cobros del CAE

Consultado por estas declaraciones, Quiroz defendió la gestión del Ejecutivo en materia de cobranza y cuestionó directamente al exmandatario.

“Por algún motivo, al expresidente no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de pago de cada persona, se están aplicando criterios”, afirmó el secretario de Estado en conversación con Diario Financiero.

El ministro agregó que la estrategia del Gobierno continuará en la misma línea y recalcó que “las deudas se pagan”, insistiendo además en que la mejor alternativa para los afectados es acercarse a regularizar su situación: “El mejor camino es acercarse a reprogramar”.

Según información entregada por el Ejecutivo, existen cerca de 500 mil personas con deudas del CAE. De ese total, alrededor de 30 mil han optado por reprogramar sus compromisos en los últimos meses mediante convenios de pago a largo plazo.

En cuanto a los embargos, las autoridades han señalado que menos de 1.500 casos han sido ejecutados, de los cuales aproximadamente 500 corresponden a personas con ingresos superiores a los $5 millones mensuales.