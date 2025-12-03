SOFOFA llama al próximo presidente y al Gobierno a priorizar crecimiento, convergencia y las reformas que Chile necesita

El gremio advirtió que Chile enfrenta “un punto de inflexión” tras una década de estancamiento, desconfianza y pérdida de expectativas, y que las fuerzas globales —envejecimiento, crisis climática, disrupción tecnológica y cambios culturales— exigen decisiones rápidas y coordinadas.

En el Encuentro Anual de la Industria 2025, realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, SOFOFA entregó un mensaje directo al actual Gobierno, a quienes asumirán la futura administración y al nuevo Congreso, llamando a “pasar del diagnóstico a la acción” y a recuperar la senda del desarrollo mediante acuerdos, regulación moderna y un Estado eficiente.

En presencia del Presidente Gabriel Boric, autoridades, rectores, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil, el gremio advirtió que Chile enfrenta “un punto de inflexión” tras una década de estancamiento, desconfianza y pérdida de expectativas, y que las fuerzas globales —envejecimiento, crisis climática, disrupción tecnológica y cambios culturales— exigen decisiones rápidas y coordinadas.

Mensaje al actual Gobierno

SOFOFA valoró que La Moneda haya puesto el crecimiento y la inversión al centro de su agenda, agradeció el respaldo del Gobierno y el Congreso a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y destacó el apoyo a iniciativas gremiales como Prisma para el Crecimiento y Hazlo con IA, que capacitará a más de 70 mil pymes y funcionarios públicos.

El gremio pidió profundizar esta línea y acelerar la modernización del Estado, simplificando trámites, digitalizando procesos y creando un marco institucional que favorezca la inversión y el empleo: “Un Estado eficiente es un Estado al servicio de los ciudadanos y que acompaña la fuerza emprendedora”.

Pero además Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, sostuvo que sobre los futuros gobernantes recaerá la responsabilidad de conducir al país con grandeza y sentido de propósito, impulsando las reformas para recuperar el crecimiento.

Navarro solicitó que el nuevo liderazgo político recoja el mandato ciudadano por certezas, empleo y seguridad, y que priorice las convergencias técnicas ya existentes, sintetizadas en el documento “Convergencias para Chile”.

Asimismo, enfatizó que el país necesita estabilidad y acuerdos transversales: “El 77% de los chilenos cree que solo será posible volver a crecer si distintos sectores políticos trabajan en conjunto”.

SOFOFA también llamó a quienes serán oposición a ejercer un rol constructivo: “La alternancia no es para imponer ni para obstruir. El desarrollo requiere responsabilidad compartida y poner siempre por delante a Chile y las oportunidades de sus familias”.

En esta línea, apuntó a cuatro reformas urgentes:

Regulación para la inversión, con el compromiso “365 días” para aprobar permisos. Modernización del Estado, con evidencia, digitalización y reglas políticas que incentiven acuerdos. Un marco tributario competitivo, rebajando el impuesto corporativo hacia el promedio OCDE. Impulso al empleo, productividad y formación técnica, con trabajadores preparados para la transformación tecnológica.

Rosario Navarro reafirmó que el crecimiento no es una obsesión empresarial, sino una causa ciudadana con rostro humano, llamando a una alianza entre empresas, Estado, academia, trabajadores y sociedad civil.

“Que este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión. Chile necesita liderazgos que abran caminos. Cuando este país decide con grandeza, el futuro deja de ser promesa y se convierte en destino”.