El impacto que sufre el Deporte por recortes presupuestarios: cancelan Juegos Nacionales y Paranacionales y ministra Duco justifica decisión

Cerca de 3 mil deportistas se quedarán sin competir, y en este contexto, Natalia Duco expresó que “fue una decisión muy serie y estudiada”.

El Ministerio del Deporte decidió cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, en el marco de la reducción presupuestaria del 3% en cada cartera que mandató el Gobierno de José Antonio Kast.

Estas actividades se iban a desarrollar en la Región Metropolitana (RM) este año, donde se esperaba la participación de más de 3.000 deportistas en 22 disciplinas. Finalmente esto no sucederá.

Bajo este contexto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la cancelación del evento y defendió la medida. “En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, expresó.

Ministra Natalia Duco defiende cancelación de Juegos Nacionales y Paranacionales

Siguiendo en esa línea, expuso que “al bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales, quiere decir que la misión de los Juegos Odesur y los Parasuramericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas, eso se mantiene intacto”.

En este marco, la secretaria de Estado enfatizó que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”.

A lo que añadió: “Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”.

Para cerrar, la ministra Duco manifestó que “el Campeonato Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar. Esto quiere decir que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional y va a estar financiado”.