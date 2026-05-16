Más allá de la señal, ¿sabes el significado de cobertura, roaming o espectro?

En el marco del Día de las Telecomunicaciones, WOM lanzó un diccionario de red digital con el objetivo de que cada persona comprenda de manera simple y amigable términos o tecnicismos que son propios de la industria.

¿Sabes lo que es el espectro, un sitio o la cobertura? En el mes de las Telecomunicaciones, WOM lanzó este diccionario para explicar de manera simple cómo funciona la red, el tráfico o la latencia, con el propósito de brindar las herramientas necesarias para que millones de personas en Chile puedan comprender aún mejor cómo funciona su servicio.

En un mundo cada vez más conectado es fundamental que los operadores integren a todas las personas en un lenguaje que no es de común conocimiento. El diccionario diseñado por WOM define de manera didáctica conceptos fundamentales que hacen posible que los dispositivos tengan señal.

En este contexto, el diccionario explica conceptos clave como el espectro, que se refiere al “aire” por donde viajan las señales del celular; o el sitio o lugar físico donde se instala el equipamiento, como una torre, un poste o la azotea de un edificio.

También destacan términos comunes como antena; aunque es una palabra conocida, no necesariamente su definición, que se refiere al equipo técnico específico instalado en las torres, encargado de enviar y recibir la señal entre la red móvil y un dispositivo móvil.

Además de la señal que muestra la pantalla, -las reconocidas rayitas- existen otros factores que definen tu experiencia de navegación. El tráfico, por ejemplo, es la cantidad de personas usando la red al mismo tiempo, lo que explica por qué el servicio de internet se podría percibir más lento en lugares muy concurridos como un estadio.

Por otro lado, destaca la latencia, término que corresponde al tiempo que tarda la información en viajar desde un dispositivo hasta el servidor y viceversa. Este factor es clave para los videojuegos en línea, descargar contenido o simplemente ver videos. Estos datos se transmiten a través de diferentes bandas (3G, 4G, 5G), que son rangos de frecuencia que como explica el diccionario funcionan como distintos “carriles” de una autopista digital.

El diccionario detalla cómo opera el sistema completo, abordando otros conceptos clave como el roaming nacional, servicio que permite que un dispositivo móvil pueda usar la infraestructura de otra compañía dentro del país cuando no hay cobertura propia disponible.

El glosario completo está disponible en este enlace.