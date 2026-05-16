Alarma en Coquimbo Unido: lo que se sabe del jugador que protagonizó accidente de tránsito tras victoria ante Audax

Una de las figuras de Coquimbo Unido se vio involucrado en un accidente de tránsito en la Ruta 5, donde el DT y los dirigentes se hicieron presentes.

Este viernes, Coquimbo Unido se impuso de manera sólida ante Audax Italiano por 3-0 en la duodécima fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno, cuyo resultado le permite afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, no todo fue alegría para el cuadro Pirata, puesto que uno de sus jugadores protagonizó un accidente de tránsito tras el partido.

De acuerdo a la prensa local, el lateral Francisco Salinas se vio involucrado en el impacto con otro vehículo particular, cuyo incidente se registró a la altura de una estación de servicio, la cual se ubica en dirección sur de la Ruta 5, cerca de la playa La Herradura.

Tras este hecho, no se registraron personas heridas y los dos conductores se encuentran en buenas condiciones de salud, limitándose las afectaciones a daños materiales.

En este marco, Carabineros se apersonó en el lugar para llevar a cabo el procedimiento correspondiente y también acudieron al sitio de los hechos parte del plantel de Coquimbo Unido, el entrenador Hernán Caputto y dirigentes del equipo para acompañar a Salinas.