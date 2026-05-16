El salto de Alejandro Tabilo en el ranking y su escala previa a Roland Garros

Alejandro Tabilo no pudo meterse en la final del Challenger de Valencia tras caer ante Kecmanovic en sets corridos.

Alejandro Tabilo (35°) no pudo ante el serbio Miomir Kecmanovic (70°) y cayó en las semifinales del Challenger 175 de Valencia en España.

La primera raqueta nacional sucumbió por 7-6 (0) y 6-3 frente al europeo y no pudo acceder a la final del certamen.

El chileno mostró solidez en su servicio en la primera manga y tuvo chances de quiebre, los cuales no pudo materializar. Debido a que la paridad no se rompió, la definición se estiró al tiebreak, donde el balcánico arrasó y lo dejó en cero.

En el segundo set, Kecmanovic quebró rápidamente y se puso 1-3, cuya diferencia la mantuvo hasta el final para terminar sacando pasajes al partido definitorio del Challenger de Valencia.

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo y el próximo torneo que disputará

Pese a esta derrota, Alejandro Tabilo suma 50 puntos ATP, considerando lo hecho esta semana y en Roma, lo cual le permitirá escalar al puesto 33° del ranking mundial.

De esta forma, el tenista nacional será cabeza de serie de Roland Garros y evitará enfrentar a jugadores mejores rankeados que él hasta la tercera ronda.

El certamen francés comenzará el domingo 24 de mayo, pero antes de ello, Tabilo hará una escala en Suiza para disputar el ATP 250 de Ginebra, donde se medirá ante Stan Wawrinka en la primera ronda.