Ministro de Grange descarta saturación en transporte público y asegura que traspaso de usuarios de auto “ha sido inferior al 1%”

El ministro afirmó que la demora o acumulación de pasajeros en el Metro y en paraderos de buses se debería a factores externos.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, descartó saturación en el transporte público, señalando que se evidenció un traspaso de un 1% de usuarios de vehículos al Metro de Santiago o buses tras el aumento del precio de los combustibles.

En las últimas semanas, pasajeros han reportado que las filas para ingresar al tren subterráneo han incrementado, al igual que para subir a los buses del sistema RED.

El ministro de Grange, en conversación con T13, comenzó diciendo que “estamos monitoreando la calidad del servicio, tanto de buses como de Metro en Santiago y regiones. Ni la frecuencia de buses ni los recorridos han sido modificados, tampoco los horarios de funcionamiento, la oferta de buses no ha sido modificada en lo absoluto”.

A lo que añadió: “Respecto al traspaso de usuarios de auto como consecuencia del alza del precio del petróleo, se midió con técnicas estadísticas muy precisas y tanto en el caso de los buses como en el caso del Metro ese traspaso ha sido inferior al 1%. El traspaso el efecto del precio del petróleo sobre la reducción en el uso del automóvil fue muy marginal y lo mismo sobre el aumento del uso del transporte público también fue muy pequeño, inferior al 1%”.

Sobre la demora y la acumulación de pasajeros por acceder al transporte público, el secretario de Estado explicó que podría responder a otros factores, como por ejemplo, fallas en las escaleras mecánicas.

“No es real que haya bajado la frecuencia, lo único que hemos hecho es que durante la noche los buses oruga los estamos reemplazando por buses de 12 metros que desde el punto de vista de calidad de servicio no afectan en nada, porque la frecuencia es la misma”, aseveró.