Trump expresa dudas por compra de Warner Bros por Netflix: “Podría ser un problema”

El mandatario apuntó que “participaré en esa decisión”, en el marco del análisis que los reguladores federales al acuerdo que bordea los 83 mil millones de dólares.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El anuncio de la millonaria compra de Warner Bros por parte del gigante del streaming Netflix, no dejó a nadie indiferente, incluso al presidente Donald Trump.

El mandatario apuntó que “participaré en esa decisión”, en el marco del análisis que los reguladores federales al acuerdo que bordea los 83 mil millones de dólares, mientras diversos estamentos de Hollywood mostraron su inquietud por el monopolio que generaría esta operación.

Trump puntualizó que Ted Sarandos, codirector general de Netflix, lo visitó en la Casa Blanca, recalcando que “ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine”.

Si la compra de Warner Bros por parte de Netflix se concreta, todo su catálogo de películas pasaría a sus manos, además del servicio de streaming HBO Max, lo que le permitiría echar a mano a sagas como Harry Potter, Game of Thrones, El Señor de los Anillos y DC Studios.

“Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos— con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios K-Pop y El Juego del Calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa“, indicó Ted Sarandos.

