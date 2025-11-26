VIDEOS – A qué hora se estrenan los primeros cuatro capítulos de Stranger Things 5

Después de una larga espera podremos comenzar a ver el principio del fin de la popular serie de Netflix.

La larga espera terminó y este miércoles finalmente se estrenan los primeros cuatro capítulos de Stranger Things 5, la última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer.

La trama se sitúa 18 meses después del último ciclo que culminó con la apertura de múltiples portales en Hawkins luego de que Vecna lograra concretar la muerte de cuatro víctimas. En esta oportunidad, todos los personajes se sitúan en la ciudad con un único objetivo: encontrar y derrotar al villano.

Sin embargo, todo se complica luego de que el gobierno situara la ciudad en cuarentena e intensificara la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. “La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, adelanta Netflix sobre el final de la serie.

¿A qué hora se estrenan los capítulos de Stranger Things 5?

Stranger Things 5 se estrenará en Netflix en tres fechas:

Volumen 1, con cuatro episodios, el 26 de noviembre.

Volumen 2, con tres episodios, el 25 de diciembre.

El final el 31 de diciembre.

Todos ellos a las 22:00 horas.

Los cuatro primeros capítulos que podremos ver esta noche se titulan: