Game of Thrones, Euphoria y Los Soprano cambian de casa: qué implica la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix

El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por US$82.700 millones, según anunciaron ambas empresas durante este viernes en un comunicado en conjunto. El acuerdo que incluye los estudios de cine y televisión de la compañía junto con la plataforma HBO Max. La compra contempla un plazo de 12 a 18 meses.

Con el cierre del trato, series como Game of Thrones, Euphoria, Los Sopranos o Pacemaker podrían migrar íntegramente a Netflix, junto con su catálogo de películas como El Mago de Oz o el universo DC. Si bien las primeras se podrían beneficiar por tener un mayor alcance de audiencia global con el traspaso, existen también algunas advertencias: el modelo de HBO, centrado en desarrollos largos y de alta calidad, podría adaptarse al ritmo más acelerado y algorítmico de Netflix.

“Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos— con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios K-Pop y El Juego del Calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa“, indicó Ted Sarandos, cordirector ejecutivo de Netflix.

¿Qué sucederá con HBO Max si Netflix compra Warner Bros.?

En caso de aprobarse la adquisición, HBO Max se fusionaría con Netflix, lo que uniría sus bibliotecas para crear un catálogo masivo que incluye clásicos de HBO y Warner Bros. Esta situación bajaría el precio de las suscripciones al eliminar duplicidades. No obstante, expertos advierten sobre una reducción en la diversidad de contenidos con Netflix priorizando producciones en base a algoritmos en vez de premium.

Series en emisión como la franquicia de Game of Thrones y Euphoria enfrentan un futuro incierto: podrían continuar bajo Netflix, pero podrían ser adaptadas a su modelo de producción rápida, lo que acortaría tiempos de desarrollo y alteraría la calidad narrativa por la que destacaba HBO.

La compra fue descrita como un “cambio radical”, según Variety, argumentando que durante años Warner Bros. Discovery se había resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.

Ahora el acuerdo pasará a revisiones antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos y reguladores europeos, con el fin de aprobar de manera final la oferta.