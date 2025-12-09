Shake Shake, Yogu Yogu y Watt’s entre ellas: fallece Fernando Larraín Peña, empresario detrás de más de cuarenta marcas

El conglomerado que dirigió el empresario tiene más de 800 productos, donde destacan alimentos, lácteos, congelados y vinos.

El grupo Watt’s nació en 1941 como un emprendimiento familiar dedicado a las mermeladas. Más de 80 años después, la compañía se ha transformado en un holding agroalimentario con un portafolio que supera las cuarenta marcas ampliamente consumidas en el mercado chileno.

El conglomerado está de luto tras conocerse hoy la muerte de Fernando Larraín Peña a los 91 años, quien fue presidente por 25 años y uno de los principales impulsores del crecimiento de Watt’s. La empresa confirmó el fallecimiento y destacó su rol en la consolidación y expansión del grupo.

La carrera de Watt’s

Bajo el liderazgo de Larraín Peña —controlador junto a la familia Cruzat— la empresa trascendió su origen en las mermeladas y se convirtió en un actor clave del sector alimentario, con presencia más allá de las fronteras chilenas y con marcas de larga tradición en el consumo masivo.

Sus participaciones más relevantes están en categorías como líquidos, leches en polvo, yogurt, quesos maduros, margarinas, aceites comestibles, jugos, néctares, mermeladas, conservas y alimentos congelados. Además, es uno de los cinco principales proveedores de Walmart y Cencosud en Chile. A ello se suma su línea de productos para atención industrial.

Hoy su portafolio considera más de 40 marcas, 800 productos, seis plantas de producción y nueve centros de distribución. En lácteos destacan Yogu Yogu, mantequilla Sureña, leche Calo, Shake-Shake, Oikos, Danone y Loncoleche. En alimentos, resalta su participación con aceite Chef, los congelados Frutos del Maipo y los envasados Wasil y Belmont.

En términos financieros, según su último reporte, Watt’s registra ventas anuales por US$ 649 millones y emplea a más de 2.800 colaboradores. El legado de Larraín Peña también incluye su participación en la industria de bebidas alcohólicas: el grupo es dueño de Santa Carolina, además de las marcas Casablanca, Finca El Origen y Ochagavía.

Fernando Larraín Peña era hermano del exsenador Carlos Larraín Peña y padre del presidente de LarrainVial, Fernando Larraín Cruzat, así como del presidente de Watt’s, Aníbal Larraín Cruzat.