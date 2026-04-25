“Aún no lo hemos pensado”: Trump sobre la opción de reanudar la guerra con Irán tras cancelar viaje de negociadores

El presidente estadounidense dio a conocer su decisión poco después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó la capital de Pakistán.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “aún no lo hemos pensado”, cuando se le preguntó si su decisión de cancelar el viaje de sus negociadores a Pakistán implicaba la reanudación de la guerra con Irán.

Horas antes, el mandatario norteamericano anunció que Steve Witkoff y Jared Kushner no se trasladarían a Islamabad, donde se suponía que participarían en una segunda ronda de negociaciones indirectas con negociadores iraníes.

De acuerdo con lo que le dijo a la cadena Fox, no cree necesario que sus mediadores efectúen largos desplazamientos sin que existan garantías de resultados.

“Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí’. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más viajes de 18 horas para sentarse a hablar de nada”, afirmó Trump.

Trump y la posibilidad de reanudar la guerra con Irán

El presidente estadounidense dio a conocer su decisión poco después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó la capital de Pakistán.

En ese lugar sostuvo una serie de reuniones con autoridades civiles y militares, luego de lo cual se dirigió a Omán.

Tras enterarse de la partida de Araqchí, Trump reiteró que si los iraníes “quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar“.

Al ser consultado si la cancelación suponía la reanudación de la guerra, Trump dijo al portal de información Axios: “No, no significa eso… aún no lo hemos pensado“.