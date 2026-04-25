“Plan de destrucción nacional”: oposición acuerda relato común contra Kast y apuesta por capitalizar delicado momento de La Moneda

En el Comité Central del PS y en un seminario del PPD, Vodanovic, Tohá, Jackson, Cataldo y Carmona salieron en bloque en que el gobierno intentaba defender su ley miscelánea y desactivar la polémica por los recortes al programa de alimentación escolar. La oposición eligió un tono. Y lo hizo el día en que más le dolió al gobierno.

“El Presidente Kast le niega el apoyo a Bachelet no por razones de Estado, sino por razones de trinchera. Eso no es gobernar para Chile. Eso es gobernar para su sector”, dijo Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, ante el pleno del Comité Central de su colectividad este sábado. La frase fue uno de reiterados —y variados— emplazamientos hechos al mandatario.

Para la oposición, la jornada de ayer fue particularmente movida. Además del comité central del PS, al que asistió la plana mayor del socialismo y otros aliados como el expresidente Gabriel Boric, el PPD convocó a un seminario denominado “Impulsa Chile” que contó con la presidencia de los exministros Giorgio Jackson (FA), Nicolás Cataldo (PC) y Carolina Tohá, militante del partido.

En ambas instancias la conversación giró en torno a una definición pendiente en las oposiciones a 45 días del arribo de Kast a La Moneda: el tono con el cual se plantará el progresismo frente a la administración de signo republicano. El resultado, en voz de las figuras del sector, fue endurecer las postura frente al Gobierno.

Hasta antes de la jornada, La Moneda acumulaba dos frentes abiertos: la tramitación de su proyecto estrella —la ley miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional, ingresada al Congreso apenas tres días antes— y la polémica por un oficio filtrado de Hacienda que proponía descontinuar 15 programas del Ministerio de Educación, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar que beneficia a más de 1,7 millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El despliegue de la oposición comenzó el jueves de esta semana. Ese día los principales dirigentes de la centroizquierda y la izquierda se habían reunido en la sede del PS para coordinar una ofensiva común contra la ley miscelánea.

Oposición sale al paso de Kast con relato común

La arremetida conjunta de ayer fue la versión pública de ese acuerdo: un tono afilado y cargado de críticas al presidente Kast y su principal colaborador y ejecutor del programa económico hoy puesto en entredicho; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Giorgio Jackson, que asistió al seminario PPD vía telemática, lo planteó en términos estratégicos desde el seminario del PPD: la hoja de ruta opositora debía enfocarse en “impedir retrocesos sociales” y en establecer que “hay líneas rojas que no se cruzan”.

Vodanovic llegó al Comité Central con el tono ya resuelto. En la víspera, en entrevista con EL DÍNAMO, había descrito al Gobierno como “sordo e indolente” y advertido que “frente a un Gobierno al que no le interesa escuchar a la otra mitad de Chile, es difícil establecer una relación constructiva”.

Ante la militancia socialista, esa contención desapareció. Llamó al proyecto del Gobierno “Plan de destrucción nacional” —en inversión directa de su nombre oficial— y lo calificó de “un eufemismo que esconde una reforma tributaria para los ricos”. Citó estimaciones de economistas independientes que proyectan una pérdida de más de cuatro mil millones de dólares anuales para el fisco. Recordó que cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue preguntado en la Comisión de Hacienda de la Cámara si había certezas sobre los empleos que generaría el plan, su respuesta fue que no. Y remató con una frase que la sala recibió con ovación: “Las políticas económicas de este Gobierno son solo comparables a las instauradas en la dictadura”. El partido avaló el registro.

Tohá llegó a la misma conclusión. La exministra del Interior, que participó en el seminario del PPD, apuntó contra el documento de Hacienda, que llama explícitamente a un “cambio de paradigma” en la gestión presupuestaria. “Las personas que están hoy en el Gobierno se dedicaron durante toda la administración del presidente Boric a criticarlo por refundacional. Esto que estamos viendo ahora, esto sí que es refundacional”, sostuvo la exabanderada del PPD.

Y remató: “Lo que va a significar esta reforma es desfinanciar el Estado, que ya está hoy día un poco desfinanciado”.

La palabra “refundacional” empleada por la ex secretaria de Estado apunta directamente a revertir el argumento que la derecha usó como arma contra el gobierno anterior durante cuatro años.

El intento por capitalizar eventual recorte en porgramas

El otro flanco que intentó capitalizar la oposición fue el oficio de Hacienda que recomendó a los 25 ministerios recortar programas mal evaluados por la DIPRES, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar.

El exministro de Educación Nicolás Cataldo, presente en el seminario del PPD, respondió directamente a Kast, quien había acusado que la administración anterior “le quitó alimentos a los niños”.

“Eso devela un desconocimiento importante, porque la alimentación escolar se entrega todos los días a más de 2,5 millones de estudiantes”, replicó Catado calificando el episodio del oficio filtrado como una “desinteligencia” del Ejecutivo.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, fue más categórico: “Hay gente que vive en función de la centralidad alimentaria que entrega la jornada escolar”. El timonel comunista fue más allá y tildó la propuesta de “un crimen”.