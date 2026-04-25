Exministros de Boric salen a enfrentar a Kast: Jackson advierte sobre “retrocesos sociales” y Cataldo apunta a supuestos recortes en alimentación escolar

Dos figuras clave del gobierno de Boric tomaron la palabra este sábado para cuestionar la gestión de la administración del presidente Kast.

En un seminario convocado por el Partido por la Democracia (PPD), el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, trazó este sábado lo que, a su juicio, debe ser la hoja de ruta de la oposición frente al Gobierno de José Antonio Kast.

“Impedir retrocesos sociales y plantear que no todo es negociable. Hay líneas rojas que no se cruzan, las que pueden ser acordadas colectivamente”, sostuvo Jackson, en el marco de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional que impulsa el Ejecutivo en el Congreso.

El exfuncionario también realizó una autocrítica de la gestión del Frente Amplio en el gobierno de Boric, reconociendo que el bloque priorizó las identidades políticas por sobre los objetivos programáticos.

“Yo fui parte de quienes quizás contribuyeron a esa separación entre un diálogo intergeneracional de personas que tienen una vida progresista”, admitió.

Con todo, Jackson fue enfático en que la oposición no puede caer en la tentación de culpar al votante cuando el gobierno cometa errores. “Debemos ser capaces de construir lazos con esa población desencantada”, afirmó, agregando que esa actitud sería “la receta del fracaso”.

Cataldo responde a Kast

Desde el Partido Comunista, el exministro de Educación Nicolás Cataldo también tomó posición este sábado, pero para responder directamente al presidente Kast, quien había acusado que la administración anterior “le quitó alimentos a los niños”.

Cataldo desestimó esas afirmaciones de plano. “Eso devela un desconocimiento importante, porque la alimentación escolar se entrega todos los días a más de 2,5 millones de estudiantes”, señaló, explicando que el programa opera a través de licitaciones con empresas proveedoras que garantizan la continuidad del servicio.

El exsecretario de Estado apuntó, además, que la polémica tiene su origen en una decisión del propio Ejecutivo. “Más bien, tiene que ver con salir al paso frente a lo que fue una desinteligencia, como enviar públicamente un documento con propuestas como suprimir líneas tan importantes como la alimentación escolar”, afirmó.

Cataldo también cuestionó las medidas de seguridad escolar del actual gobierno, argumentando que la ley de convivencia impulsada durante la administración Boric ofrecía una respuesta más integral. “Hasta los mismos parlamentarios de oposición señalaron en la comisión que esto no era suficiente”, indicó.