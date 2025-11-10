Feriado por elecciones: cómo funcionará el comercio y los supermercados este domingo

Además, desde el Gobierno indicaron que todos quienes trabajen ese día tendrán tres horas disponibles para ejercer su voto.

Este domingo 16 de noviembre, día de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el comercio y los supermercados tendrán horarios especiales.

Según indica la normativa vigente, esta jornada eleccionaria funciona como feriado irrenunciable, lo que se traduce en que los centros comerciales, malls y strip‑centers deberán permanecer cerrados durante todo lo que duren los comicios.

En tanto, los otros establecimientos como los locales atendidos por sus dueños, servicentros, farmacias de urgencia y aquellas con turnos fijados por la autoridad sanitaria, podrán operar con normalidad. Eso sí, los trabajadores tienen garantizado un permiso mínimo de tres horas para ir a votar sin que ello afecte su remuneración.

Se trata de un feriado legal según lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional N.º 18.700 (art. 180), que declara como día festivo cualquier jornada de votación organizada por el Servicio Electoral (Servel).

Debido a lo anterior, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, subrayó la relevancia de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, al mismo tiempo que se respeten los derechos laborales durante la jornada electoral.

“Este domingo 16 de noviembre es un día muy importante para el país, donde todas y todos estamos llamados a votar y a participar de manera informada. Queremos recordar que las trabajadoras y los trabajadores que deban cumplir funciones ese día tienen derecho a un permiso de tres horas para ir a votar, sin descuento en sus remuneraciones, y que los malls y strip centers deberán permanecer cerrados por tratarse de un feriado legal obligatorio.”.