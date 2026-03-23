El fin de Centauro después de 118 años: quiebra y remate masivo de conservas y activos

La empresa no pudo revertir la situación y las familias Bazzo y Consigliere vieron el fin de 118 años de historia comercial.

La competencia china los dejó fuera del mercado y la presión financiera de sus acreedores llevaron a la conservera Centauro, originaria de la Región de Valparaíso, a ser declarada en quiebra, luego de que así lo solicitaran terceros.

La empresa no pudo revertir la situación y las familias Bazzo y Consigliere vieron el fin de 118 años de historia comercial. De acuerdo con el proceso, la firma adeuda alrededor de $2.343 millones entre créditos bancarios y servicios que no pudo seguir pagando.

La firma manejaba sus operaciones industriales en la Panamericana Norte, a la altura de Hijuelas, desde donde salían conocidos productos en tarro, como duraznos e incluso platos preparados.

Remate de tarros en conserva

Pese al fin de la marca, este viernes 27 de marzo quienes quieran emprender en el rubro de los alimentos, dueños de locales de comida o simplemente consumidores podrán participar en el remate de más de 500 mil tarros de conserva que quedaron como parte del inventario de la firma. La empresa no solo producía las tradicionales conservas, sino que la liquidación también incluye pulpas, salsas de tomate y mermeladas.

El remate será 100% online y se organizará por lotes, que van desde tarros pequeños de 320 gramos hasta productos para cocinerías de uno y tres kilos. El proceso está a cargo de Remates del Río y no solo incluye alimentos, sino también todo el mobiliario de lo que fue su fábrica: desde sillones, pasando por computadores, estufas, escritorios, empaques de cartón, grúas, camiones, vehículos y hasta chatarra, entre otros.

En total son más de 500 lotes y la garantía mínima para participar en el procedimiento es de un millón de pesos.