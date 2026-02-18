VIDEOS – Gissella Gallardo da detalles de la quiebra de Mauricio Pinilla: “La liquidación no fue solicitada por una deuda directa”

Un complejo panorama financiero enfrenta Mauricio Pinilla y es que el 15° Juzgado Civil de Santiago declaró en quiebra al ex futbolista, con deudas que ascienden a $1.670 millones. Según antecedentes difundidos por La Tercera, entre los principales acreedores figuran BCI, con $682 millones; Primus Capital, con $514 millones; y Banco Santander, con $207 millones.

En su programa de Canal 13, Gisella Gallardo, la periodista y pareja de Pinilla, explicó la compleja situación judicial del comentarista deportivo: “Esta es una liquidación que no fue solicitada por una deuda directa de Mauricio, sino por la deuda de arrendamiento que él garantizó como codeudor solidario. La sentencia aún no está dicha y se encuentra apelada en la Corte de Apelaciones“.

“El tema emocional obviamente que es difícil. Yo acompañé a Mauricio en toda su carrera, nos sacamos la mugre los dos fuera de Chile. No es algo esperable, nunca se nos pasó por la cabeza que íbamos a estar en esta instancia, pero creo que soy una mujer fuerte y Mauricio es un hombre fuerte. Hoy mi principal preocupación es su enfermedad porque sin salud no hay nada“, añadió la comunicadora haciendo referencia al cáncer a la piel del que Pinilla fue diagnosticado a finales de 2025.

“Sabía que iba a llegar esta instancia, solo que no lo habíamos hablado todavía con los niños. Esa es la parte más dura de explicarles, pero yo soy la pilar de esta familia y tengo que seguir fuerte“, puntualizó Gallardo.

El proceso de quiebra de Mauricio Pinilla

El liquidador concursal Israel Letelier presentó el 28 de enero una acción revocatoria contra Pinilla y contra Felipe Ballesteros Vásquez, luego de que el ex jugador vendiera —el 7 de marzo de 2025 y antes de que se declarara su quiebra— un vehículo, presuntamente con conocimiento del deterioro de su situación financiera.

El bien corresponde a un Land Rover Defender 110 4×4, modelo 3.0 automático, adquirido en diciembre de 2023. La acción busca además revertir la transferencia de otros tres vehículos y dos inmuebles, en el marco de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite recuperar bienes enajenados dentro de los dos años previos a la liquidación.

El proceso incluye el remate de diversos activos, programado para el 25 de febrero y el 26 de marzo en las oficinas de Colliers, bajo la conducción del martillero público concursal Matías Leiva Frías. Entre los bienes a subastar figura la parcela L Cinco del proyecto “San Luis y Santa Isabel”, en Colina, además de otros terrenos numerados entre el 27 y el 32 y sitios correspondientes a las parcelas 33 y 34, inscritos en 2021 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

La quiebra fue solicitada por Samy Yagoda, representante de Inversiones Yagoda Group, quien reclama el pago de más de $300 millones derivados de disputas vinculadas al fallido Bar Constitución. Según el empresario, existen al menos dos obligaciones impagas respaldadas por títulos ejecutivos, entre ellos una sentencia de 2022 y un pagaré de 2023 por $308.870.798 a favor de Primus Capital, actualmente en ejecución.