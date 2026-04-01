Pan de Origen: la empresa que produce 30 mil kilos al día de ciabattas, toscano e integral

La empresa se orientó en el pan con masa madre pero de manera industrial y abastece supermercados de todo el país.

La nadadora de aguas abiertas Bárbara Hernández y la atleta Martina Weil son parte de sus rostros. Se trata de Pan de Origen, una empresa chilena que, desde sus fábricas en La Florida y Quilicura, abastece miles de kilos de este alimento a supermercados del país.

La historia de la empresa se remonta a varios años atrás, cuando la familia Castaño -una rama distinta a los dueños de las panaderías- incursionó en equipos de la industria panadera con Maquipán. Ahora bajo el paraguas de Alicomer, trabajan desde 2021 un nuevo giro: la venta de pan a granel de especialidad a grandes cadenas supermercadistas.

“Salí de la universidad y me metí a esta compañía hace 26 años. Mi papá fue el creador de pan Cena, que luego se vendió a Bimbo”, relata a EL DÍNAMO el socio de la firma, Felipe Castaño.

No es cualquier pan, sino funcional: fibra, semillas, integral proteínas y la clásica masa madre son protagonistas de su oferta. “Comencé a ver que existía un pan de fermentación lenta que no estaba industrializado, porque solo se hacía a nivel de pequeñas panaderías”, detalla el empresario. De ahí surgieron productos como la ciabatta con semillas de cúrcuma y el pan toscano.

Los miles de kilos que producen al día en sus fábricas se reparten a todos los supermercados de la cadena Walmart, donde su presencia ha pasado del 3% a más del 30% de la oferta a granel.

Quiero pan

“Chile consume unos 96 kilos de pan per cápita al año”, dice Felipe. El crecimiento de los funcionales es importante. Si con Líder hasta instauraron el Día de la Ciabatta el 13 de noviembre, variedad que ya se lleva el 16% de las preferencias por detrás, por supuesto, de la marraqueta y la hallulla.

Por eso, las oportunidades de crecimiento son importantes. Actualmente, Pan de Origen produce unos 30 mil kilos diarios, que entrega congelados a los puntos de venta para que sean horneados y ofrecidos frescos en vitrinas.

La empresa se alista para entrar a la categoría de pan envasado con marca propia y acaba de firmar un acuerdo con un gigante austríaco que le proveerá insumos directamente desde Europa para ampliar su producción.

Los chilenos firmaron con la empresa Backaldrin, compañía reconocida a nivel mundial con un portafolio de 1.500 productos, que abastecerá a Pan de Origen con ingredientes clave para la fabricación de sus variedades y que son especialmente trazados en el viejo continente antes de llegar a las fábricas locales.

El objetivo de la alianza es expandirse más allá de Chile y México asoma como parte del plan en el corto plazo.