Autos de lujo y propiedades: Suprema ratifica fallo por traspasos irregulares de exdirector de la Clínica Las Condes

La Corte rechazó un recurso de casación en la causa que anuló contratos de compraventa de Rodrigo Mardones, formalizado por el traspaso irregular de bienes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La anterior administración de la Clínica Las Condes (CLC), ligada a la empresaria Cecilia Karlezi -donde su pareja, Alejandro Gil, ejercía un rol clave- estuvo marcada por múltiples crisis internas. El recinto fue vendido a Clínica Indisa y Euroamérica en enero de 2025. Uno de los episodios controvertidos fue la designación de Rodrigo Mardones Petermann como director, quien hoy enfrenta una compleja situación judicial.

Tras su paso por el recinto privado de salud, Mardones fue acusado por empresas como Primus Capital por el giro de cheques sin fondo, además de cuestionamientos por malos manejos financieros en sociedades en las que participó como Marina Rapel. A esto se suman acciones de cobro por parte de sus acreedores, lo que derivó en que el médico se declarara en quiebra por deudas que superan los $3.600 millones.

Pero en medio del episodio, ocurrido en 2023, el síndico de quiebras a cargo del proceso, Ricardo Alid, denunció una serie de irregularidades en el patrimonio de Mardones que afectaban a los acreedores.

El escenario se agravó luego de que el Ministerio Público decidiera -en marzo pasado- formalizarlo por una decena de delitos relacionados a su quiebra. Entre ellos, lo acusó de traspasar artificialmente una serie de propiedades y vehículos de alta gama, todo con el fin de ocultar su verdadero patrimonio ante su deudores.

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Dentro de los bienes que se habrían traspaso irregularmente, se cuentan tres departamentos de renta en la comuna de Estación Central y tres vehículos, entre ellos un Range Rover, un Aston Martin y un Dodge.

Fallo de la Suprema

La situación se complica aún más para el exdirector de la Clínica Las Condes después de que la Corte Suprema rechazara un recurso de casación presentado por su defensa, que buscaba dejar sin efecto la sentencia que anuló los contratos de compraventa de tres inmuebles de Mardones, en el contexto del mismo ocultamiento de bienes.

“El deudor concursal procedió a desprenderse, mediante su venta y enajenación en forma gratuita -es decir, sin recibir contraprestación alguna, aunque formalmente se presentaran como compraventas- de tres inmuebles, con el único objetivo de sustraer estos activos de su patrimonio y burlar los intereses de sus acreedores”, señala el fallo de primera instancia, ratificado por el máximo tribunal.

El recurso tenía por objetivo dejar sin efecto la anulación de la compraventa de tres departamentos, que no habían podido ser incautados tras las declaración de insolvencia de Mardones.