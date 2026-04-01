Las razones de CMF para suspender transacción de acciones de Clínica Las Condes en la Bolsa

El organismo expresó que “los inversionistas, accionistas y mercado en general no cuentan con información veraz, suficiente y oportuna sobre la situación financiera de esta sociedad y, por ende, sobre sus valores”.

AGENCIA UNO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la decisión de suspensión la cotización y transacción de acciones y bonos de Clínica Las Condes S.A. en la Bolsa de Valores.

“La Resolución se fundamenta en que a la fecha, y conforme a lo comunicado por la misma Sociedad a la CMF con fecha 26 de marzo de 2026, Clínica Las Condes S.A. no ha enviado a la CMF su información financiera al 31 de diciembre de 2025, cuyo plazo de presentación venció el 31 de marzo de 2026″, puntualizó la CMF.

Ante esto, el organismo expresó que “los inversionistas, accionistas y mercado en general no cuentan con información veraz, suficiente y oportuna sobre la situación financiera de esta sociedad y, por ende, sobre sus valores”.

Esto, luego que la Clínica Las Condes informara a la CMF el pasado 26 de marzo que, dado el cambio en el control de la empresa, “el actual directorio en un trabajo en conjunto con sus ejecutivos principales detectaron ajustes manuales que podrían tener efecto en los estados financieros”.

Ante esta situación, “el actual directorio ha instruido diligencias para lograr detectar, pesquisar, corregir y reportar los hechos informados, lo cual ha implicado analizar una gran cantidad de información por parte de los auditores externos de Deloitte con la finalidad de entregar al mercado información completa y veraz”.

Sin embargo, la CMF determinó que “lo acontecido constituye una situación grave, puesto que tal información resulta necesaria para el adecuado funcionamiento del mercado en atención a la asimetría de información generada en perjuicio de potenciales inversionistas de los valores emitidos por la sociedad”.