La marca “gringa” que llega a Chile de la mano de la nueva cadena PriceSmart

Un eje clave de su llegada será la introducción de su marca propia, Member’s Selection, cuyo desembarco en Chile se proyecta hacia 2027. Esta línea se ha consolidado como un pilar del negocio, al ofrecer productos de calidad a precios competitivos, reforzando la propuesta de valor del modelo.

En La Moneda, esta semana la foto incluyó a ejecutivos de la cadena estadounidense PriceSmart. Encabezados por uno de los herederos del holding, David Price, fueron recibidos por el presidente José Antonio Kast junto al ministro de Economía, Daniel Mas.

La operación en Chile se viene evaluando desde hace meses. El equipo local ya está armado, con un directorio en el que participan Cristóbal Lira y Francisco Levine, y con Juan Pablo Valdés como gerente general en el país. El aterrizaje implica introducir un modelo aún inédito a nivel masivo en Chile: el de clubes de compra, donde los clientes pagan una membresía para acceder a descuentos exclusivos.

Los “clubes”

PriceSmart no habla de supermercados, sino de “clubes”: actualmente opera en 12 países con 56 locales, bajo un formato donde la estética pasa a segundo plano y el foco está en la venta en volumen para ofrecer precios más bajos.

La compañía cultiva un estilo marcadamente “gringo”, con productos en formatos grandes y un fuerte énfasis en marcas propias. Con sede en San Diego y listada en el Nasdaq, PriceSmart cuenta con más de cuatro millones de socios. En mercados como Colombia, la membresía anual ronda los $40 mil, mientras que en Estados Unidos parte desde los US$40 al año.

Un eje clave de su llegada será la introducción de su marca propia, Member’s Selection, cuyo desembarco en Chile se proyecta hacia 2027. Esta línea se ha consolidado como un pilar del negocio, al ofrecer productos de calidad a precios competitivos, reforzando la propuesta de valor del modelo.

El enfoque se sustenta en una operación altamente eficiente: una selección acotada de productos, compras en volumen y una cadena logística optimizada que permite reducir costos y traspasar esos ahorros a los consumidores. Las categorías son amplias e incluyen desde alimentos y productos de despensa hasta artículos de limpieza, cuidado personal, comida para mascotas y productos frescos como huevos y quesos.

La marca propia también cumple un rol clave en la fidelización. La combinación de precios bajos y exclusividad contribuye a sostener tasas de renovación de membresía que superan el 90%, además de impulsar un mayor gasto por socio, en un modelo donde el valor percibido es determinante.

Sorprendido con Chile

En paralelo al avance del proyecto, David Price ha viajado en varias ocasiones al país y ha destacado el nivel de desarrollo del mercado local.

“En cuanto a Chile, estamos aprendiendo muchísimo. Hemos enviado varias delegaciones de compradores y yo mismo estuve allá un par de veces el año pasado, y probablemente volveré este año. Es un mercado muy avanzado, tanto desde el punto de vista del consumidor como de la cadena de suministro”, señaló en su última reunión con inversionistas, en abril.

El ejecutivo también subrayó el nivel del retail chileno. “Los espacios de distribución son de alta calidad, comparables a los de Estados Unidos, y las capacidades de procesamiento de productos frescos -como pollo, frutas y verduras- también son muy altas. Además, vemos un fuerte interés por productos internacionales”, afirmó.

A ello sumó su mirada positiva de la infraestructura. “Es mucho mejor que en otros países donde operamos, especialmente en términos de movilidad. Llegar a Santiago por primera vez fue revelador: es un mercado sofisticado, con capacidades muy desarrolladas”, sostuvo.