Empate en el Senado frena avance del secreto bancario: quiénes votaron a favor y en contra del proyecto

El Senado volvió a debatir este martes el proyecto que busca ampliar las facultades para levantar el secreto bancario en el marco de investigaciones por delitos complejos, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado y el lavado de activos. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar y terminó nuevamente en un empate de 24 votos a favor y 24 en contra, lo que impidió su aprobación.

El resultado repite lo ocurrido en la sesión anterior, donde ya se habían registrado dos empates consecutivos. Debido a esta falta de definición, el proyecto fue derivado a una Comisión Mixta, instancia integrada por cinco senadores y cinco diputados, que deberá resolver las diferencias para continuar su tramitación legislativa.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) expresó reparos al proyecto afirmando que “hoy día opera y funciona la apertura de las cuentas bancarias de manera ágil cuando es solicitada. Tiene que haber un control desde los tribunales para que esto funcione de manera adecuada, En lo otro, busquemos otros mecanismos para perseguir la ruta del dinero, pero con base sólida, y no que quede al arbitrio de los funcionarios que dependen del gobierno de turno”.

En contraste, el senador Alfonso de Urresti (PS) defendió la propuesta y su voto favorable, argumentando que “el crimen organizado no solo opera en las calles, también mueve miles de millones a través de estructuras financieras. Si queremos combatirlo de verdad, debemos seguir la ruta del dinero y entregar al Estado herramientas eficaces para detectar y perseguir el lavado de activos. No puede haber espacios de protección para quienes financian estas redes criminales”.

Con el empate en la Sala, el proyecto queda ahora en manos de la Comisión Mixta, donde se intentará destrabar una de las discusiones más divisivas del último tiempo en materia de persecución financiera y control del crimen organizado.

Empate en el Senado frena avance del levantamiento del secreto bancario: quiénes votaron a favor y en contra del proyecto

Voto a favor

Pedro Araya

Yasna Provoste

Fabiola Campillai

Claudia Pascual

Karol Cariola

Claudia Pascual

Karim Bianchi

Miguel Ángel Calisto

Loreto Carvajal

Juan Luis Castro

Ricardo Celis

Daniella Cicardini

Alfonso De Urresti

Francisco Huenchumilla

Diego Ibáñez

Vlado Mirosevic

Daniel Núñez

Ximena Órdenes

Gastón Saavedra

Beatriz Sánchez

Alejandra Sepúlveda

Esteban Velásquez

Paulina Vodanovic.

Votaron en contra