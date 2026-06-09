Acusación contra Grau: RN da libertad de acción a sus diputados en votación en la Cámara

El anuncio responde ante las diferentes opiniones al interior de la bancada sobre la pertinencia del libelo.

AGENCIA UNO

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunció que otorgó libertad de acción a sus integrantes para votar la acusación constitucional contra Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, en la Cámara Baja.

La medida fue informada por Diego Schalper a través de redes sociales: “Como comité de RN hemos tomado la decisión unánime de que nuestros diputados tengan libertad de acción respecto de la votación de la acusación constitucional”.

Esta postura había sido adelantada por la senadora Andrea Balladares, presidenta de RN, quien expresó que “nuestra bancada no ha tomado una posición única. Hoy tienen reunión, donde van a discutir sobre el mérito de esta acusación que es lo que nosotros le hemos pedido, que esto se haga de manera muy consciente”.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón declaró a La Tercera que “yo creo que la libertad de acción va a ser nuestro camino, el más sano. Probablemente nos van a acusar de una infinidad de cosas, pero yo creo que con esto estamos siendo lejos el partido más leal a los ministros del presidente Kast”.

La legisladora además planteó que la acusación constitucional contra Nicolás Grau es “un disparo en las piernas, porque con esta megarreforma el día de mañana el ministro Quiroz se equivoca en una predicción (…) lo pueden acusar constitucionalmente“.