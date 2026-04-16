Precios congelados y devolución si encuentra más barato: la nueva batalla de los supermercados

La medida se enmarca en un contexto de presión inflacionaria, marcada por el alza de los combustibles -que este jueves vuelven a subir- y un IPC que en su última medición alcanzó 2,8%. A ello se suma el encarecimiento de la canasta básica, que ya supera los $90 mil.

El congelamiento de precios en supermercados se está poniendo de moda. Primero fue Walmart, que fijó los valores de 1.000 productos en Lider y Acuenta por tres meses. Ahora se suma Cencosud, con una apuesta más agresiva: Jumbo y Santa Isabel congelarán más de 1.700 productos.

La medida se enmarca en un contexto de presión inflacionaria, marcada por el alza de los combustibles (que este jueves vuelven a subir) y el encarecimiento de la canasta básica.

Siguiendo la tendencia, las empresas de retail, tales como bancos, aplicaciones de tarjetas y otros, han ofrecido atractivos descuentos en bencina.

Crece la ola

Tras el movimiento de Walmart, también se han sumado otras iniciativas en el sector, como una propuesta de al menos 70 productos del supermercado online PedidosYa y la extensión de ofertas de bajo costo en Unimarc. En ese escenario, Cencosud prácticamente duplicó la apuesta inicial de su competidor.

“Jumbo y Santa Isabel, parte del grupo Cencosud, anunciaron el congelamiento de precios de más de 1.700 productos en sus tiendas físicas y canales online por un período de tres meses, a contar del 16 de abril”, informó la compañía.

La iniciativa incluye alimentos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal, principalmente de sus marcas propias como Cuisine & Co, Family Care y Home Care. Estará disponible tanto en tiendas como en plataformas digitales, incluyendo jumbo.cl, santaisabel.cl y sus respectivas aplicaciones.

Canasta bajo presión

Con el costo de la canasta básica por sobre los $90 mil, Santa Isabel además implementó un “carro de compras” de referencia con más de 70 productos de consumo habitual, como leche, aceite, arroz, fideos, carne molida, pan, snacks, bebidas y comida para mascotas.

La cadena aseguró que, si un cliente encuentra alguno de estos productos a menor precio en otro establecimiento, devolverá la diferencia, ofreciendo así una garantía de ahorro.

Con este tipo de medidas, las grandes cadenas buscan posicionarse en medio de un escenario económico complejo, intentando contener el impacto del costo de la vida en los hogares.