Fuimos engañados: Sernac aclara que concepto huevos de “gallinas felices” no es legal

El organismo dejó en claro que que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los de color.

AGENCIA UNO

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) concretó un análisis sobre el etiquetado y características de los huevos comercializados en diversos establecimientos, apuntando a su carácter masivo.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, declaró que “el huevo es un alimento masivo, esencial y una de las fuentes de proteína más accesibles para las familias chilenas. Por esta razón, la información que recibe el consumidor en la etiqueta debe ser transparente, exacta y apegada de forma estricta a la normativa nacional. Este reporte busca que cada peso invertido rinda al máximo“.

Al revisar las principales marcas comercializadoras de huevo, el organismo detectó a numerosos productos que incumplen la normativa chilena de etiquetado y clasificación nutricional.

El Sernac recalcó que el uso de clasificaciones como “XL”, “Premium” o “Súper Color” es solo marketing publicitario, ya que la rotulación correcta en base al peso neto del huevo es Especial (Súper Extra), Extra Grande (Extra), Grande (Primera), Mediano (Segunda), Chico (Tercera) y Muy Chico (Cuarta).

Junto con ello, dejó en claro que que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los de color. El precio más elevado se debe en general a la raza de la gallina, las diferencias en el tamaño del huevo y al costo de producción.

En cuanto a la crianza de las aves, Sernac puntualizó que el término “gallinas felices” no existe legalmente, mientras que Gallinas libres de Jaula, Libre pastoreo y la Norma Certified Humane indican que han sido criadas bajo estándares que promueven su bienestar, por ejemplo, con acceso a espacios abiertos.