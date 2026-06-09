Becas Chile y la fragilidad del bien común

Chile necesita revisar profundamente estos programas. No para eliminarlos, sino para fortalecerlos. La excelencia académica debe mantenerse como criterio fundamental, pero complementada con mecanismos efectivos de equidad territorial y social. Del mismo modo, el seguimiento de las obligaciones adquiridas debe ser riguroso, transparente y exigible.

AGENCIA UNO

La reciente auditoría del Ministerio de Ciencia al programa Becas Chile ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que nuestro país ha evitado durante demasiado tiempo. Según la información publicada por El Mercurio, existen beneficiarios que no han cumplido las obligaciones asociadas a estas becas, acumulando deudas cercanas a los 100 mil millones de pesos. Más aún, el estudio revela una significativa concentración de beneficiarios provenientes de establecimientos particulares y de comunas de altos ingresos como Santiago, Las Condes, Providencia y Vitacura.

Más allá de las cifras, el problema es profundamente político, ético y social.

Becas Chile nació con un propósito noble: fortalecer el capital humano avanzado mediante la formación de postgrado en las mejores universidades del mundo. No se trataba simplemente de financiar proyectos personales de movilidad académica, sino de una inversión pública destinada a generar conocimiento, innovación y desarrollo para el país.

La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando una política pública concebida para el bien común termina beneficiando de manera desproporcionada a quienes ya poseen mayores ventajas de origen?

Durante años se instaló en Chile la idea de que el mérito era suficiente para legitimar la asignación de recursos. Sin embargo, el mérito no opera en el vacío. Quien crece en un hogar con mayores ingresos, accede a mejores establecimientos educacionales, domina idiomas extranjeros desde temprana edad y dispone de redes de apoyo familiares, parte desde una posición muy distinta a la de quienes provienen de contextos más vulnerables.

Por ello, cuando los programas públicos se diseñan exclusivamente sobre indicadores académicos, sin considerar las desigualdades de origen, terminan reproduciendo brechas que pretendían corregir.

No es una discusión nueva. Algo similar ocurrió en el debate sobre gratuidad en la educación superior. Diversos estudios mostraron que parte importante de sus beneficios se concentró en sectores medios y medios altos, mientras persistían barreras de acceso y permanencia para los estudiantes más vulnerables. Hoy observamos señales semejantes en la formación de capital humano avanzado.

Pero existe una segunda dimensión aún más preocupante. La auditoría revela que numerosos beneficiarios no han acreditado su retorno al país o el cumplimiento de las obligaciones asociadas al beneficio recibido. Aquí ya no estamos frente a un problema de diseño, sino ante una cuestión de responsabilidad pública.

Una beca financiada por todos los contribuyentes no constituye un premio individual ni una donación sin condiciones. Es un contrato social. El Estado financia estudios de excelencia esperando una retribución en forma de conocimiento, investigación, innovación o contribución profesional al desarrollo nacional.

Cuando ese compromiso no se cumple, no sólo se pierde un recurso fiscal. También se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y se debilita la legitimidad de las políticas públicas.

Chile necesita revisar profundamente estos programas. No para eliminarlos, sino para fortalecerlos. La excelencia académica debe mantenerse como criterio fundamental, pero complementada con mecanismos efectivos de equidad territorial y social. Del mismo modo, el seguimiento de las obligaciones adquiridas debe ser riguroso, transparente y exigible.

La discusión de fondo, sin embargo, es más amplia. Nos obliga a preguntarnos cuál es el propósito último de la educación financiada con recursos públicos.

Si la educación superior, la gratuidad o las becas internacionales terminan funcionando principalmente como mecanismos de movilidad para quienes ya estaban mejor posicionados, estaremos administrando privilegios con fondos estatales. Si, en cambio, se orientan a ampliar oportunidades y generar beneficios colectivos, estaremos fortaleciendo la cohesión social y el desarrollo del país.

La educación no es únicamente un derecho individual. También es una responsabilidad con la comunidad que hace posible ese derecho.

Quizás la principal lección que deja esta auditoría es que el mérito sin compromiso social corre el riesgo de transformarse en un privilegio subsidiado. Y cuando ello ocurre, la promesa de igualdad de oportunidades deja de ser una política pública para convertirse en una ilusión estadística.