FNE acusa colusión entre Edenred y Pluxee: esta es la millonaria multa que exige

La Fiscalía Económica acusó a los operadores de alimentación de repartirse clientes por casi una década en licitaciones públicas y privadas.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Pluxee Chile S.A. (Pluxee, que hasta 2024 operaba en Chile bajo el nombre de Sodexo) y Edenred por colusión.

Lo anterior, luego de que la entidad acusara a los involucrados de haber “ejecutado un acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado, afectando servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario en todo el territorio nacional, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021″.

De acuerdo a la FNE, durante esos nueve años, las compañías “dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera sus clientes, lo que, además, incluía mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera dicho objetivo”.

En este marco, enfatizaron que “Pluxee y Edenred no sólo afectaron a clientes privados, sino que también a organismos públicos que adquirieron sus servicios a través de ChileCompra durante la vigencia de los convenios marco celebrados mientras duró el cartel”.

Las multas que pide la FNE

La FNE pidió al TDLC que aplique a Pluxee una multa de 41.744 Unidades Tributarias Anuales, lo que equivale a 39,6 millones de dólares, y a su exgerente general una sanción de 110 UTA (poco más de 104 mil dólares).

Respecto a Edenred y sus tres ejecutivos involucrados, la Fiscalía solicitó al Tribunal que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada.

Siguiendo esa línea, se solicitó que se declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos respecto de los tres exejecutivos de Edenred cubiertos por dicho programa.

“Considerando que afectaron un mercado altamente concentrado, en el cual las dos requeridas, conjuntamente, mantuvieron una participación de mercado superior al 80 por ciento, y en que se advierten condiciones desfavorables a la entrada de nuevos competidores”, resaltaron desde la Fiscalía en la acusación.

En este marco, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, expresó que “cuando las empresas renuncian a competir por precio o por calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en el atentado más grave contra la libre competencia, que es la colusión“.

A lo que agregó: “La acusación que hemos presentado busca sancionar la conducta de las empresas y sus ejecutivos, que afectó la cobertura en condiciones competitivas de necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes”.