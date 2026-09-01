Golpe al fútbol chileno, Naya Fácil y Nano Calderón: los 42 sitios de apuestas online que Subtel ordenó bloquear

Las empresas proveedoras de acceso a internet tendrán un plazo de 48 horas para efectuar el bloqueo de los dominios, subdominios o sitios “espejo” de las plataformas.

Tras la resoluciones de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ofició a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) para que bloqueen 42 sitios de casas de apuestas online en un plazo máximo de 48 horas.

Esta medida deriva del recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones, tras confirmarse que dichas plataformas operan al margen de la regulación vigente.

De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones ratificó el uso del bloqueo por Sistema de Nombres de Dominio (DNS) por ser la alternativa idónea que resguarda la neutralidad de la red y la privacidad de los usuarios, actúa con proporcionalidad y previene el sobrebloqueo involuntario de servicios lícitos.

“Como Subtel estamos dando estricto cumplimiento a los dictámenes de la justicia y al marco regulatorio, desplegando una solución técnica eficiente y coordinada que resguarda la seguridad digital de las personas. Con este oficio, exigimos a las empresas de telecomunicaciones actuar con la máxima celeridad para bloquear el acceso a plataformas de casinos online que operan al margen de la ley”, enfatizó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

Así se ejecutará el bloqueo de las casas de apuestas online

Estos son las pasos que contempla el procedimiento para bloquear los sitios de apuestas online:

Identificación de dominios: La Lotería de Concepción (u otros recurrentes) recopila e informa la nómina de dominios, subdominios y sitios derivados o “espejo” asociados a estas plataformas.

La Lotería de Concepción (u otros recurrentes) recopila e informa la nómina de dominios, subdominios y sitios derivados o “espejo” asociados a estas plataformas. Validación administrativa: La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) verifica y certifica legalmente cuáles corresponden a operadores informales no autorizados.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) verifica y certifica legalmente cuáles corresponden a operadores informales no autorizados. Notificación e instrucción de Subtel: Con la validación de la SCJ, Subtel notifica formalmente a las empresas telcos (Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR) adjuntando el anexo de dominios a bloquear para hacer efectivo el bloqueo por DNS dentro de 48 horas.

A raíz de la experiencia anterior y dada la naturaleza dinámica de estas plataformas, este procedimiento se aplicará sucesivamente a nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean específicos, verificables y previamente validados por la SCJ, contemplándose asimismo la corrección de eventuales errores de identificación o afectaciones de servicios lícitos.

Los sitios que Subtel ordenó bloquear: